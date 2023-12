Milei se puso en contacto con Elon Musk y lo invitó a visitar el país

Hoy mantuve una gran conversación con @elonmusk, donde le agradecí por defender las ideas de la libertad y apoyar nuestro trabajo, especialmente teniendo en cuenta todo lo que él representa como ícono de la libertad en el mundo.

Elon me deseo mucha suerte y éxitos en la tarea,… — Javier Milei (@JMilei) December 6, 2023

El presidente electo,, mantuvo este miércoles una conversación con el magnate dueño de Tesla,, a quien le agradeció por "defender las ideas de la libertad" y lo invitó a visitar el país el próximo año.confirmó esta información en su cuenta oficial de la(ex, que también pertenece a Musk), donde le agradeció a su interlocutor por "apoyar su trabajo"."Hoy mantuve una gran conversación con, donde le agradecí por defender las ideas de la libertad y apoyar nuestro trabajo, especialmente teniendo en cuenta todo lo que él representa como ícono de la libertad en el mundo", sostuvo el presidente electo.Y agregó: "me deseó mucha suerte y éxitos en la tarea, recordando que Argentina supo ser uno de los países más prósperos e influyentes del mundo y que era consciente de todos los desafíos que, tanto la Argentina como yo, tenemos por delante".En el comunicado, el futuro presidente invitó al empresario a"Si bien no va a poder asistir a la ceremonia de traspaso (de este 10 de diciembre), quedamos en contacto para que el año próximo visite la Argentina y podamos seguir estrechando vínculos y trabajando juntos", concluyó el libertario., una de las mayores fortunas del mundo, había compartido en su cuenta deun video de, en el que explicaba en una entrevista televisiva los principales postulados de la ideología libertaria.Advertido de ello, el mandatario electo rápidamente posteó, luego de lo cual se estableció este contacto.El sudafricano, también nacionalizado estadounidense y con residencia en ese país, es un seguidor del ex presidente, uno de los referentes de