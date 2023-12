Denunciaron ante la Justicia hechos de violencia contra trabajadores de medios públicos

amenazas en la puerta de una de las sedes de Agencia Telam . Foto X@somostelam

Foto: Cris Sille.

Algunos de los hechos denunciados

Repudiamos mensajes violentos en la puerta de la Agencia Nacional de noticias Telam. Esto se suma a agresiones que sufrieron compañeros en la puerta de Radio Nacional y también de Telam.



Desde SiPreBA estamos realizando las denuncias correspondientes a la fiscalía de turno. pic.twitter.com/jRiOA1s2rH — Somos Télam (@somostelam) December 1, 2023

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) informó este miércoles que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal a raíz decontra trabajadores de medios públicos, tanto durante coberturas periodísticas, como en lugares de trabajo y redes sociales."Desde el SiPreBA y la (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) Fatpren estamos preocupados por la integridad física de nuestros compañeros de medios públicos como Télam, Radio Nacional y la Televisión Pública, que son agredidos en distintas coberturas así como en la puerta de sus lugares de trabajo y en redes sociales", manifestó en diálogo con esta agencia el secretario general del SiPreBA, Agustín Lecchi.Para Lecchi, las distintas agresiones contra trabajadores de prensa forman parte "de un contexto donde desde algunos lugaresque van a ocupar cargos institucionales muy importantes han hechoque pone en riesgo la integridad de nuestros compañeros".El secretario general del SiPreBA alertó que ante estas situaciones de violencia lo que también se pone en riesgo es ""Por eso hicimos una denuncia el lunes pasado ante el Ministerio Público Fiscal y esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto para que se puedaque no es buena para nadie y mucho menos para quienes trabajamos en el ámbito periodístico, no sólo en el sector público sino también en el privado, generando un pésimo clima para desarrollar nuestra tarea", explicó Lecchi.En el texto de la denuncia penal a la que tuvo acceso Télam se esgrimió que ante esta "" a trabajadores de prensa, ", se pone en riesgo "para trabajar y a su vez, por las características de su trabajo, la libertad de expresión y el derecho a la información".Entre los hechos denunciados, se citó la amenaza que sufrieron el pasadocuando salían de la emisora y una persona, "exhibiendo amenazadoramente un ladrillo, los increpó y les gritó 'Ahora que ganó Milei, a todos los peronchos, a todos los K, los vamos a matar'".Al día siguiente, unaque se encontraba en la puerta de una de las sedes de Télam conversando con un empleado de la empresa privada de seguridad del edificio,por una persona que los interrumpió, insultó y gritóOtro de los hechos denunciados ante el Ministerio Público Fiscal se produjoen el frente de otra de las sedes de Télam en el centro porteño, dondecon la frase "La pauta está en peligro.También se realizaronenen las inmediaciones tanto de Télam como de la Televisión Pública.Asimismo,durante lade "Muchachos, la película de la gente", una persona filmó y le sacó fotos al equipo dey les dijo ", situación sufrida también porAdemás, se denunció que "durante laslospor personas no identificadas dentro de las instalaciones del lugar", entre otros hechos."Todo ello se da en un contexto en el quecon responsabilidades institucionales hablan de los, lo queque no colabora con el trabajo periodístico ni permite abordar los conflictos de manera democrática", se argumentó en el texto de la denuncia.El SiPreBA, en cumplimiento de su mandato gremial, solicitó a la Justicia que "