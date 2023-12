Detuvieron al dueño de una empresa estibadora condenado por violación de una menor

Detuvieron a hombre de 54 años condenado por abuso sexual de una menor.

La víctima es la hija de la pareja del detenido.

La policía deldetuvo este miércoles enal dueño de una empresa estibadora dedicada a la descarga en los muelles pesqueros, condenado por "con acceso carnal agravado por la situación de convivencia con una menor en carácter de autor y en la modalidad de delito continuado", aunque hasta la fecha permanecía libre.La detención del hombre identificado como I.M., de 54 años, se dio luego de que los ministros del Superior Tribunal de Justicia,, rechazaran un recurso presentado por el abogado particular del condenado, quien previamente ya habían recurrido la sentencia ante la Cámara de Apelaciones, donde los magistrados ratificaron la condena."Confirmamos que se procedió a la detención atento a lo dispuesto por la justicia", indicaron adesde la Unidad Regionalde la policía delLa presencia de la empresa gerenciada por I.M., realizando tareas de descarga en el puerto de, había motivado un comunicado de repudio por parte de la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut (CAFACh).Esa Cámara señaló en un documento que "no vamos a permitir que un individuo con condena firme por parte de la Justicia como consecuencia de tan aberrantes hechos, tenga participación en la actividad portuaria local".Conocido el documento, el propio gobernador electoreclamó que "la justicia actúe con la premura del caso". para luego celebrar la detención, al felicitar a las autoridades judiciales "por la celeridad con la que actuaron, deteniendo a un violador con condena firme que insólitamente se encontraba en libertad".El arresto se produjo en el domicilio particular del imputado, quien no ofreció resistencia al pedido formulado por lasSegún la resolución de la condena a la que tuvo acceso, el condenado abusaba de la menor J.G., hija de su pareja, con la que convivían.