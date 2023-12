Un pediatra fue condenado por abusos sexuales que datan más de 30 años

Alberto Cirulnik fue declarado culpable por haber abusado de niños enre 8 y 14 años de edad entre 1980 y los 2000 / Foto: gentileza.

Un médico pediatra de 73 años fueen un juicio por la verdad que consideró probadas las denuncias de abuso sexual en la infancia interpuestas en su contra por siete exalumnos del Colegio ORT, quienes tuvieron que llevar el caso a esta instancia porque los hechos ocurrieron en los años '70, '80, '90, y primeros 2000, y la justicia penal convencional los había considerado prescriptos.El acusado es Alberto Cirulnik, a quien el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°41, Edmundo Rabbione, consideró, a quienes sometió a diferentes agresiones contra la integridad sexual, desdehasta, pasando porAdemás, el magistrado ordenó, entre las cuales se cuentan la publicación de la sentencia; la comunicación de la decisión a los ministerios de Salud y Educación "a los fines que se estime corresponder" como podría ser la suspensión de la matrícula; así como la exhortación a la dirección de la Escuela ORT a "adoptar las medidas necesarias para prevenir situaciones de abuso".En su argumentación, el juez aseguró haber encontrado "acreditada la ocurrencia de cada uno de los hechos puestos en conocimiento por los denunciantes", teniendo en cuenta quepero además "se trata de múltiples acusaciones efectuadas por personas que interactuaron con el acusado en diferentes ámbitos y épocas"."No existen motivos que lleven descreer de los testimonios de los damnificados ni a pensar que tengan una intención de perjudicarlo sin razón alguna. Por el contario,", sostuvo el magistrado en el fallo de la semana pasada al que tuvo acceso Télam.La causase inició con la, a las que posteriormente, aunque otrasDos años después, los integrantes de la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvieron declarar, ya que la-que determinó que el curso de la prescripción se suspende hasta que la víctima formule la denuncia para casos de abuso sexual en la infancia-Enla Cámara de Casación declaró inadmisible el recurso presentado por la querella, pero habilitó a las víctimas a acceder a un proceso para la determinación de la verdad de los hechos denunciados, con la producción de las medidas de prueba necesarias.Los hechos fueron cometidos en lapero también en eldel barrio porteño, en elde la localidad bonaerense dey en undel barrio porteño deDarío Schvartz, una de las víctimas, dijo estar muy "feliz" con este fallo que le resultó "totalmente inesperado" al producirse tan pronto.y yo, como tantas otras víctimas no pude verbalizarlo ni contárselo a nadie, me lo guardé, lo reprimí y hasta me lo olvidé. Recién a los 22 años se lo conté a mi terapeuta de entonces, pero no pude trabajar allí este tema porque evidentemente no estaba preparado y dejé la terapia", dijo a Télam., pero no con la intención de hacer justicia porque yo estaba - como a muchas víctimas de estos delitos les pasa- con mucha vergüenza y culpa", agregó.No obstante, el apoyo de su familia y la aparición de más casos lo alentaron a presentar finalmente la denuncia aunque ya supiera que los hechos "estaban prescriptos", porque el principal objetivo era "dar la noticia a conocer"."En ese momento no esperaba ni siquiera un juicio de la verdad, con lo cual, que hayamos llegado a esta instancia y que hayamos ganado, para mí es un logro espectacular y estoy realmente muy feliz porque es mucho más de lo que había esperado", agregó.Por su parte, la, destacó en diálogo con Télam la(en la infancia), sea cuando sea que hayan sufrido los hechos,", mientras que por otro"Si el instituto de los juicios para por la verdad se está empezando a usar para este tipo de casos puntualmente, tiene que ver con que la justicia aún no declaró imprescriptibles estos delitos", dijo."Hay otros casos (de abuso sexual) para lo que se han habilitado juicio por la Verdad pero hasta ahora no hay ninguna sentencia que haya quedado firme como quedaría esta si la defensa no recurre, lo que al parecer no hará", dijo Rivas.Entre los antecedentes, se puede citar el caso de Patricia A., cuyo tío debe enfrentar un juicio de la verdad por haberla abusado cuando era niña según lo dispuesto el año pasado por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires."Quien ha sufrido una agresión sexual, durante toda su vida puede conectarse con ese momento doloroso, pero la posibilidad de consecuencias psicológicas o para su vida, está bastante relacionada no sólo a la estructura psíquica de la persona, sino también a la respuesta del medio", dijo a Télam el"Si tiene familiares confiables que le creen - y acá pensemos que el 54% de las agresiones sexuales son cometidas por el padre biológico o el padrastro-, pero además le creen en los tribunales - cosa más rara porque el poder judicial es absolutamente machista- y tienen la suerte de lograr una condena a su agresor sexual, hay una mayor posibilidad de reparación y alivio", concluyó.Los, caracterizados por una, nacieron en Argentina ante laperpetrados durante la última dictadura cívico-militar, mientras se mantuvieron vigentes leyes de Obediencia Debida y Punto Final así como los indultos a represores.A partir de esta experiencia queconsiderados prescriptos incluso después de la sanción de la ley de respeto a los tiempos de la víctima.