Todesca indicó que el acuerdo Mercosur-Unión Europea "no se cierra y se está negociando"

Los representantes a la reunión que se lleva a cabo en la ciudad de Rio de Janeiro. (Agencia Brasil)

Cecilia Todesca, al llegar al recinto de la Cumbre del Mercosur. (Foto AFP)

La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería,, afirmó este miércoles que el(TLC) entre el Mercado Común del Sur () y la(UE) "no se cierra y se está negociando" y subrayó que "Argentina no estaba para firmar".Al participar este miércoles de la(CMC), reservada para cancilleres y sus enviados, en la ciudad brasileña de, Todesca Bocco se refirió al posible acuerdo comercial entre los países europeos y los de América del Sur, que todavía tiene negociaciones en curso.La funcionaria argentina señaló en una entrevista a Télam que han recibido el texto del TLC "de la gestión anterior", en referencia al gobierno de Mauricio Macri, "y tiene sus problemas", y refirió que la UE "lo ha negociado apuradamente, con la voluntad del resto de los socios" del Mercosur.-Se hizo un repaso del semestre y del trabajo del año de la presidencia pro tempore de Brasil, que mañana (por el jueves) se la entrega a Paraguay.Entre los temas importantes se destacó la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Singapur, el cual se viene trabajando desde hace años. Hay autoridades de Singapur acá, y si bien es un mercado pequeño para Asia es bastante importante, porque es el primer tratado desde 2011. Hay para comerciar servicios, alimentos, además de inversiones para el desembarco de Singapur al Mercosur, donde se pueden defender los intereses nacionales al mismo tiempo.También se trató la Octava ronda de servicios, que es comerciar servicios dentro de los países del Mercosur, como los audiovisuales, consultorías y toda la canasta de servicios que se puedan exportar.-Se habló. Es un tratado que todavía está en negociaciones. Nosotros hemos heredado ese texto de la gestión anterior y tiene sus problemas. La UE lo ha negociado apuradamente con el Mercosur, pero fue la voluntad del resto de los socio. Cuando llegamos nos pusimos a trabajar en paralelo a ese texto y que a esas cosas planteadas se adopten espacios de política industrial, científica, que se traten los derechos de exportación.Y pedimos un tratamiento distinto al tema de la electromovilidad, porque tenemos minerales críticos. Comerciamos muchos autos entre nosotros. Hay que tener en cuenta que el 50% exportaciones de la Argentina a Brasil se da en el sector automotriz. También pedimos que se incluyera una propuesta sobre cooperación, especialmente para pequeñas y medianas empresas.Trabajamos bien dentro Mercosur, Argentina no estaba para firmar, no se cierra y se está negociando.-Lo habló el canciller (Omar Paganini). Estamos dispuestos a hablar con todos los países, lo mismo que con cualquier país de la UE. Puede haber buenas perspectivas. La UE está sujeto a regulaciones ambientales, China a fitosanitarias.China es muy importante, su clase media es de 400 millones de habitantes y se va a duplicar en los próximos años. Y es nuestro segundo socio comercial.En todos los casos, se busca equilibrio, vender y que vendan. Ahora, no todo genera la misma cantidad de trabajo. Se mide en dólares y en empleo, en complejidad tecnológica.El mapa producción y empleo está en debate y es la gran disputa entre Estados Unidos y China. Estados Unidos aprobó dos leyes, la Ley de chips y la Ley de reducción de la inflación, con una política industrial muy importante, con subsidios directos muy importantes, y con el avance de tecnologías de punta para disputarle el liderazgo a China.Todos batallan en tener trabajo digno y nuevas tecnologías. El Mercosur tiene 300 millones de personas, hay energía, alimentos, conocimiento, plataforma industrial. Es una región que representa un mercado muy interesante. Hay discusión en estos términos dentro del Mercosur por los matices de cada gobierno, pero estas son las oportunidades.Y no ser solo importador ni tampoco solo exportador de materias primas, que no genera empleo, sino con valor agregado.-Eso se mencionó. Nosotros tuvimos en el último trimestre una reunión con la delegación de la EFTA en Buenos Aires. Allí, Suiza hizo una propuesta sobre vinos. Nosotros estamos al día con la EFTA y al resto de los países del Mercosur le faltan algunas cuestiones técnicas para seguir con la negociación.-El nuevo gobierno que llegará va a tomar posición en sus distintos ministerios, evaluará y decidirá lo que le parezca más adecuado. Los Brics tienen tres socios comerciales muy importantes con la Argentina (Brasil, China e India). Hay allí una plataformas de conversación política y económica. También está el nuevo BID (Nuevo Banco de Desarrollo, conocido como banco de los Brics), que pueden otorgar un financiamiento adicional. No le vemos aspecto negativo.