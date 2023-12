Biden pidió al Congreso agilizar la ayuda financiera de Estados Unidos para Ucrania

El líder demócrata también dijo que era "sorprendente" haber llegado al punto "en el que los republicanos en el Congreso están dispuestos a hacerle a Putin el mayor regalo que podría esperar"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presionó este miércoles al Congreso para que apruebe más ayuda militar para Ucrania, bajo la advertencia de que su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, no se detendrá en Ucrania y que en caso de atacar a un miembro de la OTAN habrá "tropas estadounidenses luchando contra tropas rusas"."Esto no puede esperar", dijo Biden en referencia al trámite legislativo de la ayuda a Kiev, durante un discurso en la Casa Blanca.Según Biden, la ayuda para Ucrania es tan crucial que dijo estar dispuesto a hacer "concesiones significativas" a los republicanos, que exigen a cambio, desde hace tiempo, medidas más drásticas para frenar la llegada de migrantes en situación irregular a través de la frontera con México."Estoy dispuesto a hacer concesiones significativas en la frontera; necesitamos arreglar el sistema fronterizo que no funciona, está roto, y hasta ahora no he recibido respuesta", afirmó Biden.El líder demócrata también dijo que era "sorprendente" haber llegado al punto "en el que los republicanos en el Congreso están dispuestos a hacerle a Putin el mayor regalo que podría esperar".Justo antes, Biden mantuvo una videoconferencia con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y los líderes del G7 para debatir cómo apuntalar la ayuda de Occidente a Kiev. Biden advirtió además que si Putin, que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, derrota a su vecino "no se detendrá allí"."Seguirá adelante, lo ha dejado bastante claro", y si Rusia ataca a un miembro de la Alianza Atlántica "entonces tendremos algo que no buscamos, y que no tenemos hoy: tropas estadounidenses luchando contra tropas rusas", afirmó, según la agencia de noticias AFP.Zelenski canceló el martes una intervención por videoconferencia con senadores estadounidenses sin dar un motivo.Está previsto que el Senado vote este miércoles sobre un paquete de emergencia de 106.000 millones de dólares que incluye ayuda para tres frentes: Ucrania, la guerra de Israel contra el grupo islamista palestino Hamás y la seguridad fronteriza con México.Los republicanos del Senado supeditan su apoyo a que los demócratas de Biden acepten reformar el sistema de asilo y apliquen medidas más estrictas en la frontera.La Casa Blanca ha advertido que los fondos para Ucrania se agotarán antes de final de año si el Congreso no aprueba más ayuda. El apoyo de Occidente a Ucrania parece desgastarse justo cuando la contraofensiva de Kiev flaquea. La semana pasada Putin firmó un decreto para aumentar las fuerzas rusas en unos 170.000 efectivos.Moscú dio indicios recientemente de un posible acuerdo de paz con una Ucrania reducida y neutral, que Kiev rechaza tajantemente.La cancillería rusa dijo esta semana que una paz duradera con Ucrania sólo podrá lograrse si Occidente deja de enviar armas y si Kiev acepta "nuevas realidades territoriales".