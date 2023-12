Mapuches se movilizaron a Viedma en rechazo a la actualización de la Ley de Tierras en Río Negro

Varias comunidades se movilizaron a Viedma desde la Zona Andina, Zona Sur, Mamuel Choique, Laguna Blanca, entre otros sitios / Foto: Marcelo Ochoa.

Las modificaciones a la ley son una "apertura hacia el negocio inmobiliario, la mercantilización de la tierra, hacia la extractiva minera, la petrolera, el turismo y las nuevas energías" Orlando Carriqueo

Comunidades del Pueblo Mapuche se movilizaron este miércoles a Viedma en rechazo a la actualización de la Ley de Tierras que propuso el bloque de legisladores del partido oficial Juntos Somos Río Negro (JSRN), para que sea aprobada en la octava sesión anual de este jueves por la Legislatura de esa provincia.JSRN consiguió en la última sesión, a mediados de noviembre, el acompañamiento de los bloques del Frente Renovador y Frente Grande, y el rechazo del Frente de Todos, Unidad Ciudadana y Kolina, para sancionar las modificaciones a la ley de tierras rionegrinas.En ese sentido, el, dijo este miércoles a Télam que reclaman por el "tratamiento inconsulto de la ley de tierras y de los tres proyectos mineros extractivos que están ligados exclusivamente al acceso de la tierra".Para el vocero, las modificaciones a la ley son una "apertura hacia el negocio inmobiliario, la mercantilización de la tierra, hacia la extractiva minera, la petrolera, el turismo y las nuevas energías".Asimismo, aclaró que en Río Negro "sonque están dentro de los territorios que la provincia dice que son fiscales, pero para nosotros son de ocupación tradicional y pública, con lo cual hay unaque no quiere garantizar el Estado".En el marco del debate legislativo, el miembrohabía dicho que lafue sancionada hace 62 años y estableció el marco legal para el logro de los objetivos de esa época. "La necesidad de desarrollo actual requiere nuevas soluciones normativas", remarcó."Aquel legislador de 1961 no podía contemplar desarrollos productivos que motorizan nuestra economía como, por ejemplo, emprendimientos turísticos, mineros, e incluso, proyectos de conservación de fauna y flora autóctona, que no tienen recepción normativa", apuntó el legislador.En esa línea, dijo que la norma requiere de una actualización, pero queEl proyecto propone como organismo de aplicación a la, "a la que se le va a dar mucha potencia y poder de policía articulada con los organismos que tienen competencias específicas sobre Áreas Naturales Protegidas y Bosques", aclaró Pica.Asimismo, aseguró que la iniciativa incluye "un artículo de autoexclusión normativa, es decir, que no podrá legislar sobre algunas cuestiones, como por ejemplo lo atinente a las comunidades originarias, que se seguirán rigiendo por la ley Integral del Indígena 2.287".A su vez, el, aseguró en ese momento que "no va a haber ninguna entrega de tierras fiscales en aquellas que haya algún reclamo de estas comunidades porque antes de eso, se aplica la ley 2.287, lo que establece la Constitución y las convenciones internacionales, que desde 1994 tienen para nosotros raigambre constitucional".A su vez, defendió la propuesta y la calificó como "innovadora y transparente", y resaltó que se adecúa a la realidad actual, que busca darle mayor protección y cuidado al medioambiente, y acotar el margen de discrecionalidad."Nosotros expresamos nuestro rechazo administrativamente, lo haremos judicialmente y lo hacemos público acá porque creemos que es un acto democrático poder expresarnos", afirmó Carriqueo desde Viedma, donde varias comunidades llegaron desde la Zona Andina, Zona Sur, Mamuel Choique, Laguna Blanca, Jacobacci, Colanconué, Fiske Menuco, Río Colorado y Catriel.En ese marco, además, dijo que