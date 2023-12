Reflexiones de la vida diaria: "Grandes mentiras de la computación"

"Grandes mentiras de la computación"

La, como solía conocerse en los comienzos, llegó a nosotros cona. ¿Se cumplió esa promesa? En muchísimos casos, no.. Esta es una falsedad más grande que la chatura de la Tierra (aunque no tan grande como la chatura mental de quienes lo sostienen). En mi experiencia, no solo no se redujo la cantidad de papel, sino que aumentó. Porque todo hay que imprimirlo:, la receta para los remedios en la farmacia, los libros que te bajás en pdf de algún sitio gratarola, las recetas de cocina, porque no podés tenér la pc al lado de la hornalla, el resumen de la tarjeta para pagar en el banco y hasta los análisis clínicos de laboratorio que te manda a hacer el médico, los tenés que llevar impresos cuando vas a ver al doctor, y todo para que te diga algo que ya sabías antes de hacerte los análisis: que tenés que bajar el colesterol.Es que ahora el que tenés que imprimir SOS VOS.De hecho, me encantan esas comunicaciones de los bancos y las tarjetas de crédito que te invitan a suscribirte al resumen de cuenta electrónico, es decir, queY si vos les decís que si, dejan de mandarte el sobre con el resumen, pero el costo que te cobran…¡es el mismo! Ellos se están ahorrando el costo real, la estampilla y el papel, y vos lo seguís pagando como si estuvieran talando el Amazonas.Porque ahora con los celulares podés tener fotos de tus hijos, tus amantes, tus partes íntimas, todo a disposición de un hacker que si las encuentra te hará recordar que era más segura la foto que había que mandar a revelar y que podías guardar en una caja de seguridad.Ahora también ha surgido una gran novedad en cuanto al ahorro de papel:, en la que el ahorro de papel es total:… eso si: cuando empiezan los juicios por estafa, todo el papel ahorrado empieza a utilizarse para presentar las denuncias, las cartas documento y los millones de folios que un acto judicial requiere. Todo se transforma. Nada se pierde. O si. Se pierde.Hay países en los que, efectivamente, no se usa más el efectivo. Y. Aquí dentro de poco, también es muy posible que no utilicemos más el efectivo, pero no por haber sido reemplazado por las plataformas virtuales, sino porque podrían dejarnos sin la chance siquiera de tener un billete.En Japón, todos lo sabemos, tienen inodoros que no requieren del uso de papel higiénico. (En realidad, ningún inodoro, per se, requiere del papel higiénico. Los que requerimos del papel, somos los seres humanos). Pero a mi me queda la duda:, pero el costo del aparato, ¿a cuántos millones de rollos de papel higiénico equivale?Paradójicamente, aquí, a precios de la semana pasada, para tener un inodoro inteligente tenés que tener una pila asiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii de billetes de mil… ¿cuántos?, a menos que consigas un descuento, en cuyo caso te ahorrás un bonsái de arrayán.También nos prometió la computación que nos iba a ahorrar tiempo. Eso es porque cuando lo prometieron no tuvieron en cuenta, y podés hacer un viaje relámpago a Japón a probar un inodoro inteligente y volver, que todavía va a estar la ruedita dando vueltas.Y para ir terminando,Que no estarían logrando unirnos para hacer un mundo mejor. Ni siquiera estarían logrando unirnos. Y el mundo mejor, esa te lo debo.Porque finalmente mucha inteligencia artificial, muchas apps, muchos recursos, home-office, jueguitos, plataformas de series, películas, música, software, hardware, productividad, correo electrónico, Whatsapp, Tinder, páginas porno, portales de noticias, videítos de Tik Tok, insultos de Twitter, recetas de cocina de Instagram… y: algunos deciden consultando con la almohada, otros con su terapeuta y algunos otros a través de una médium y con su perro muerto.