Javier Milei tendrá una asunción con peculiaridades, pero también con antiguas tradiciones

Después de ceremonia en el Congreso se dirigirá hasta la Casa Rosada donde habrá un cocktail y el encuentro con mandatarios y referentes extranjeros / Foto: Pablo Añeli.

Milei tendrá su jura ante la Asamblea Legislativa y la imposición de los atributos de mando por parte del presidente saliente Alberto Fernández / Foto: Raúl Ferrari.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/IMKaqf3bz2 — Javier Milei (@JMilei) December 5, 2023

Terminada la ceremonia en el Congreso, Milei irá a la Casa de Gobierno en un descapotable a lo largo de la avenida de Mayo y recuperará una tradición que no se repite desde la asunción de Fernando de la Rúa

No asistirá el presidente brasileño Lula da Silva, ni el exjefe de la Casa Blanca, Donald Trump, mientras que se espera la confirmación del mandatario salvadoreño Nayib Bukele

El arzobispo porteño encabezará este domingo la invocación religiosa en la catedral El arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, presidirá el domingo una invocación religiosa en la catedral metropolitana, de la que participará el presidente electo Javier Milei, en el marco de los actos que se realizarán ese día por la transmisión de mando.



El encuentro se realizará a las 19 y contará con la participación interreligiosa de los representantes de los cultos que se profesan en el país, informaron a Télam fuentes del arzobispado porteño tras una reunión de organización que se realizó este miércoles.



Por su parte, el arzobispo porteño García Cuerva llegará este viernes 8 a Buenos Aires proveniente del Vaticano, a donde viajó para realizar tareas vinculadas con su rol como miembro del Dicasterio para los Obispos y mantuvo varios encuentros con el papa Francisco.

El presidente electo Javier Milei asumirá este domingo con una ceremonia de traspaso de mando y actos protocolares que, en algunos aspectos, se ajustarán a las tradiciones, mientras que en otros se observarán peculiaridades surgidas de la impronta del futuro mandatario.Desde hace días comenzaron a tejerse hipótesis sobre cómo se desarrollarían los momentos fundamentales de la toma de posesión, que van desde la llegada del mandatario electo al Congreso nacional, su jura ante la Asamblea Legislativa y la imposición de los atributos de mando por parte del presidente saliente Alberto Fernández, hasta laAunque existen legislaciones que imponen algunas obligaciones, también es cierto que los jefes de Estado fueron estableciendo sutiles diferencias. En, por ejemplo, ele idas y vueltas.A cuatro días del traspaso de mando, las reuniones para ajustar el itinerario continúan realizándose y este miércoles por la tarde se avanzará en un cónclave para definir las cuestiones de seguridad.Buena parte de la, excanciller del gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri, un experto en ceremonial y "una persona puntillosa en extremo", según confiaron fuentes del gobierno electo de La Libertad Avanza.Esas mismas fuentes adelantaron este miércoles varias certezas: Milei jurará al mediodía del domingo ante la Asamblea Legislativa reunida en el Congreso, recibirá en ese mismo recinto los atributos y no pronunciará discurso ante los legisladores, sino que lo hará en las escalinatas del edificio, ante lo que espera sea una "multitud" de seguidores.Este martes, Milei convocó a través de las redes sociales a la ciudadanía a asistir el domingo a las inmediaciones del Congreso nacional y solicitó a la gente que lleve una bandera argentina.Respecto de los, latomó hace un par de semanas las medidas para lay en la mañana de este miércoles el orfebre Juan Carlos Pallarols entregó elde mando a la oficina de ceremonial de la Casa de Gobierno."Cada presidente recibe tres o cuatro bastones, lo que pasa es que el periodismo siempre se olvida", respondió en la mañana de este miércoles Pallarols al ser consultado por los cronistas acreditados sobre la posibilidad de que Milei use uno diseñado por otro artesano.Elque Milei dirá ante los ciudadanos reunidos en la Plaza del Congreso está por estas horas "bajo 7 llaves" y son muy pocos los que conocen el contenido y cuál será el tono elegido por el presidente electo.Otra novedad es que se pretende acotar la transmisión televisiva en "cadena", limitándola a la jura y al discurso, mientras que el resto de la jornada será emitida por la TV Pública para que "la repitan quienes deseen".Terminado el capítulo del Congreso, Milei se trasladará a la Casa de Gobierno en un auto descapotable a lo largo de la avenida de Mayo y recuperará una tradición que no se repite desde la asunción de Fernando de la Rúa.El-que se asocia erróneamente a Eva Perón por la película de Juan Carlos Desanzo- se encuentra en exhibición en el Museo del Bicentenario pero no está operativo y por esa razón Milei no lo utilizará, tal como se especuló en los últimos días, y viajará en un Valiant 3 gris.Asírecibiendo el apoyo de sus seguidores.El líder libertario "quiere caminar" en algún tramo pero, por ahora, se impone el criterio de la Casa Militar y de los expertos en seguridad que desalientan esa posibilidad.Milei llegaría entonces a la Casa Rosada, lugar en el que realizaría "un gesto, un pequeño acto formal" del que aún no se conocen detalles y luego recibirá el saludo de los mandatarios, representantes extranjeros e invitados especiales. Hasta el momento están, Felipe VI; y de losTambién está confirmado que asistirán -en carácter de- el exmandatario brasileño Jair-con una importante comitiva- y elNo asistirá el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, ni el exjefe de la Casa Blanca, Donald Trump, mientras que se espera la confirmación del mandatario salvadoreño Nayib Bukele.Tras unque se realizará en la Casa Rosada, el mandatario se dirigirá caminando a laMetropolitana donde, a las 19, está prevista la realización de una, con la participación interreligiosa de los representantes de los cultos que se profesan en el país, según informaron a Télam fuentes del arzobispado porteño.Luego, el Presidente se dirigirá al Teatro, lugar en el que se presentará lade Giacomo Puccini.LaEn esa última ocasión Mauricio Macri llegó acompañado por su esposa Juliana Awada para presenciar una función en la que se interpretó el Himno Nacional, el preludio al primer acto de la ópera “Parsifal” de Richard Wagner y una parte de "La danza del trigo” de Alberto Ginastera.