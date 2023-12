Estudiantes y Defensa y Justicia, una final con día y sede confirmada

Dos equipos que buscarán su primera consagración en #NuestraCopa 🙌@EdelpOficial y @ClubDefensayJus, en una pulseada por el trofeo más deseado 💪#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/HhTwLESqVW — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) November 24, 2023

Se recupera Ascacíbar y el DT Domínguez tiene el plantel completo El plantel de Estudiantes de La Plata volvió a trabajar esta mañana de cara a la final de la Copa Argentina, y el entrenador Eduardo Domínguez recupera jugadores para el choque ante Defensa y Justicia, que representará el último partido del año.



El DT podrá contar con casi todo el plantel, ya que esta semana se sumó a trabajar a la par del grupo Santiago Ascacíbar, luego de dejar atrás la ruptura parcial del ligamento lateral externo de la rodilla derecha y si bien es prematuro pensar en un 11 titular seguramente será parte de la convocatoria.



Por su parte, Federico Fernández sumó pocos minutos en los últimos dos partidos y Luciano Lollo, operado de pubalgia, estuvo en el banco de suplentes ante Lanús, al tiempo que Guido Carrillo, que no fue parte ante el "granate" ya está restablecido del traumatismo que sufrió con Boca Juniors en la zona costal y estará a disposición.



También se entrena con normalidad el chileno Javier Altamirano, luego de una larga recuperación de una lesión muscular.



Este partido marcará el final de las carreras de Mariano Andújar (solo analiza alguna oferta del exterior) y de Mauro Boselli, mientras que también podría marcar la última vez con la camiseta de Estudiantes de Leonardo Godoy y de Benjamín Rollheiser, quienes tienen chances de emigrar en este mercado de pases, aunque no habrá definiciones hasta después de la final de la Copa Argentina.



Elserá el escenario de la, que se jugará elSolo resta la confirmación oficial pero los clubes ya fueron notificados y a pesar del recambio de autoridades en la Provincia de Buenos Aires la Aprevide dio la autorización.El escenario cuenta con una capacidad de 47.090 espectadores y en las próximas horas se informará el modo de la venta de entradas y la cantidad que tendrá cada institución, mientras que ya se supo que el público de Estudiantes ocupará la tribuna local e ingresará por la calle Madariaga.Desde el organismo de seguridad deportiva, que encabeza, se destacó la predisposición del intendente electo,, para que la final del torneo más federal del país se juegue en el Néstor Díaz Pérez.El conjunto de Florencio Varela, que dirige, llegó a la final producto de tres victorias y dos empates, donde luego se impuso en la definición por penales.Venció a Ituzaingó 3 a 2, a Centro Español 1 a 0, igualó con Estudiantes de Río Cuarto sin goles, con Chaco For Ever 1 a 1 y le ganó a San Lorenzo 1 a 0.Estudiantes, por su parte, ganó 4 partidos e igualó 1 a 1 con Independiente, al que eliminó por la vía de los penales. Los desuperaron 3 a 0 a Independiente de Chivilcoy (partido que dirigió Abel Balbo), a All Boys 1 a 0, a Huracán 2 a 0 y a Boca 3 a 2.Ambos equipos jugarán por primera vez la final de la Copa Argentina y el ganador se llevará un premio de 29 millones de pesos, además de la clasificación a la Copa Libertadores de América. El árbitro del partido será Nicolás Ramírez.