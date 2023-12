El Bitcoin sigue en alza y ya se sitúa cerca de los US$ 44.000.

La moneda digital más utilizada en el mundo acumula un aumento de casi el 80% desde mediados de septiembre.

El Bitcoin, la criptomoneda más utilizada en el mundo,, en medio del optimismo por un relajamiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal estadounidense (FED).De esta forma,y un 163% de aumento desde el piso de US$ 16.000 de fines del año pasado.Este mediodía cotizaba a alrededor de US$ 43.800, según el portal Coinmaketcap, con una suba de casi 4% en las últimas 24 horas.En la madrugada de este miércoles llegó incluso aEl apetito por el Bitcoin responde, en parte,, luego de llevarlas de niveles cercanos a cero en marzo de 2022 al 5,25% actual.Del mismo modo, también hay optimismo en la cuestión regulatoria pues se cree que Estados Unidos podría permitir los primeros fondos cotizados en bolsa (ETF) indexados en criptomonedas.El fondo Blackrock inició en junio los trámites ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para lanzar un producto de esa clase.“El salto reciente en el Bitcoin en un recordatorio que las criptomonedas son más permeables a los cambios de política de la FED que otras clases de activos”, opinó el analista de mercado Tony Sycamore, a la agencia Bloomberg.un evento programado en el protocolo que se realiza aproximadamente cada cuatro años, y que reduce a la mitad la cantidad de nuevos bitcoins que los mineros reciben por verificar las transacciones.Este proceso, al reducir y limitar la oferta de nuevas monedas, genera un incentivo a que suban los precios si la demanda se mantiene constante o si sube.Por lo general, los últimos récords en el precio del Bitcoin se dieron luego de cada uno de los “halvings”: El último de ellos fue en noviembre de 2021 cuando llegó a un pico cercano a los US$ 69.000.“Tanto factores micro como factores macro guiarán la tendencia del Bitcoin”, opinó Zach Pandl, director de investigaciones en la proveedora de fondos de criptomonedas Grayscale Investments.