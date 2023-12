Con Eruca Sativa, a horas de "el show más grande de nuestra historia"

Gabriel Pedernera, Lula Bertoldi y Brenda Martin, desde hace 16 años son Eruca Sativa. (Prensa)

“La primera vez que tocamos como banda ya conformada fue en(en la ciudad de Córdoba), un lugar que tiene su mística, su magia y ya era importante empezar tocando ahí; habría unas 30 o 40 personas”, señala, la banda que formó 16 años atrás junto a, y que está a días de realizar el mayor show de su historia ante más de diez mil personas, en el Movistar Arena, en Villa Crespo., al que respetamos mucho. Tocamos muchos de los temas que después grabamos, y también otros que no hicimos nunca más., recuerdo el día porque quedó establecido como el del cumpleaños de la banda, y así lo festejamos siempre”., lo presentamos en septiembre del 2008, en el salón de actos del Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria de Córdoba. La sala estaba a full,, y dijimos: ‘Wow, ¿qué pasó?’ Porque hacía menos de un año que estábamos con la banda, y sin embargo había venido mucha gente”.¿Y qué fue lo que pasó? Brenda lo explica de este modo: “Lo que pasó en ese momento y lo que pasa todavía con Eruca es queY también que el estilo de música que nos sale tocar- porque la verdad que no es que lo buscamos, sino que es resultado de las influencias de la música que escuchamos- era algo que en ese momento no estaban proponiendo muchas otras bandas. Por nuestras influencias musicales hacíamos una especie de rock progresivo, por llamarlo de algún modo, con folclore y de todo un poco. Y también la presencia de mujeres arriba del escenario, que para la época era muy llamativo.cantando con la voz así, toda rota, toda rockera. Nos subíamos el escenario y estaban todos diciendo ‘bueno, ahora sí viene un temita pop romántico’ y largábamos con otra cosa que nada que ver y la gente se sorprendía mucho:Porque, además esperaban que sonara muy mal”.Desde aquel diciembre en Casa Babylon hasta la presentación de 'Carne',; lugares diminutos donde quienes estaban allí podían presenciar esa química de la que habla Brenda entre los tres integrantes de la banda, la potencia de esas canciones, la pasión con la que tocaban entonces, que sigue intacta hasta el día de hoy.Quienes estaban ahí, sin duda volverían a verlos una y otra vez, y se sumarían más, y más, por una simple razón:Fue enpara ver a una banda de rock, donde Eruca presentó su siguiente disco: “Es”. Llenar un lugar con 700 personas felices de estar escuchándolos fue el disparador para empezar a buscar fechas en Buenos Aires.“Lula ya había terminado su carrera en Relaciones Públicas y dijo de venirse para acá a buscar shows, y probar cómo nos iba. A los meses, se vino Gaby; yo estaba un poco más armada allá en Córdoba,. Y dije ‘bueno, yo espero un poco, si va bien, me voy. Entonces, esperé un año y me vine al año siguiente, en el 2010; ellos lo hicieron en 2009, en busca de agrandar las aguas, pensando que con ese mismo esfuerzo en Buenos Aires seguramente íbamos a poder tocar en más lugares, con más gente, con medios que tienen difusión nacional y así lo hicimos. Y acá entramos también por el under, tocando en lugares re chiquititos y de a poco, igual que en Córdoba”.El tercer disco de estudio de Eruca,Allí estaba, entre otras grandes canciones, una que tendría destino de clásico de nuestro rock:“El disco salió a fines de 2012; lo dejamos sonando y nos fuimos de vacaciones. Nos tomamos un mes porque no habíamos parado desde el 2007.Y dijimos ‘che, cortemos’. Y nos pasó que, cuando volvimos, el primer lugar donde tocamos fue la primera vez que agotamos una sala:Había pasado que el disco quedó sonando en el verano e hizo su trabajo entre la gente a la que le gustaba la banda. Entonces cuando volvimos a tocar, se agotó ahí. Después, las fechas que teníamos en enero se agotaron también y fue re lindo porque sentimos que la banda había crecido como si no hubiéramos hecho nada”, reflexiona Brenda sobre este álbum que fue un antes y un después en el camino de la banda.. Yo, por ejemplo, dejé de dar clases, que vivía más de eso que de tocar con la banda. Hubo un crecimiento en el corte de tickets, aunque los lugares no eran gigantes, pero nos permitió empezar a dedicarnos 100% a tocar con Eruca, a la música. Yo tenía 32 años. Y lo digo porque, quizás, muchos pibes y pibas que están tocando piensan que tienen 30 años y todavía no pasó nada”."Blanco" fue presentado en un Teatro de Flores repleto. “Fue muy natural el crecimiento y nunca fue el objetivo, para mí, el crecimiento en sí mismo, sino”, concluye Brenda, dejando en claro que el arte no debería nunca ser medido en números.Fue en el 2014 cuando llegó el turno del primer disco en vivo de la banda,, y se grabó en el Teatro Opera, donde hicieron dos shows.“Queríamos hacer un disco en vivo, nos parecía el momento. Pero bueno, nos la complicamos como siempre y dijimos ‘no vamos a grabar un show en vivo haciendo lo mismo que en los discos’. O sea, versionemos los temas, pongamos cuerdas, pongamos vientos. Entonces ahí fue cuando trabajamos todas estas versiones de los temas y cuando tuvimos el show armado, buscamos un arreglador para que hiciera las cuerdas y los vientos y ese fue Nico Sorín. Ahí aparece también en la vida de Lula”.La banda se mantuvo alejada de los escenarios cerca de seis meses, y su regreso sería, ni más ni menos, que en el Luna Park.En octubre de 2015 Eruca Sativa se presentaba por primera vez en el Luna Park. “Lo último que habíamos hecho grande era el Teatro Flores, que entran unas 2000 personas; en el Luna entran entre siete y ocho mil. Pero teníamos una intuición,, recuerda Brenda, como también lo recordamos espectacular quienes estuvimos allí como público.Vendría al año siguiente la grabación de otro de los grandes discos de la banda:. Fue una experiencia también nueva y grandiosa ir a otro país a grabar, saber por qué las bandas se van afuera a grabar. Y la verdad es que aprendimos mucho y en muchos aspectos. Lo hicimos con grandes profesionales argentinos en el exterior.”.se presentó en el Luna Park, a principios de 2017.“Cada disco que hicimos está atravesado por lo que íbamos viviendo como personas, con lo político, con el contexto social. El abrir los ojos a la vida con. Fue muy fuerte. Hay mujeres que ya eran feministas, pero para otras había un montón de cosas que no las habíamos visto y realmente, esa movida fuerte del 2018 fue increíble que nos haya sucedido; cambió la forma de vernos”.En ese contexto de, el álbumcomenzaba a ser una realidad; una de sus canciones, compuesta por Brenda, iba a convertirse en un himno de las reivindicaciones de los derechos de las mujeres.Fue una canción con la que me conecté con mi infancia. Hacía mucho que no tocaba la guitarra ya que componía mucho desde el piano o desde el bajo.Entonces, bajé al departamento un vecino amigo, y le dije 'che, ¿no me prestás una guitarra, que tengo que componer?' Me prestó una y me puse a tocar, y toqué ese arpegio de 'Creo'. Me quedó la música ahí, dando vueltas, y yo sentía y la tarareaba, pero no sabía bien qué decía"."Y en 2018, estaba un día mirando un noticiero y veo que habían matado a alguien en una villa y entrevistaron a las personas del barrio, una mujer decía de una forma muy discriminatoria, que habían sido los paraguayos que estaban ahí: ‘porque estos que se vienen, que se nos meten en el barrio, estos paraguayos…’y esa violencia con la que esta persona estaba discriminando a otros porque venían de otro país! Fue como una junta de sentimientos rarísima y horrible. Entonces, ahí pensé que esta música que ya tenía, debía empezar hablando de esto. Escribí la primera estrofa que en principio decía:, hablando de integrar a las personas"."Estuve dando vueltas con esa idea durante un tiempo, pero la palabra ‘entra’ me frenaba y dije ‘no, no es que entra o que venga, es que yo “creo” esto. Entonces ahí,. Estábamos atravesando todos una ‘deconstrucción’ -esa palabra tan cortita, pero que implicó revisar todas las experiencias de la vida de cada una-. Yo estaba muy atravesada por eso en mi vida personal, en todo. Y también con Lula, en nuestra amistad, en nuestra forma de ver la banda, en las charlas que teníamos. Entonces, fue naturalmente por ahí todo lo que decía la canción, porque habla de las cosas que creo. Después cuando vi que las personas la empezaron a tomar para ponerle música a estas causas, me dije ‘¡qué bueno! ¡Qué más que poder hacer que nos estemos entendiendo a través de la música y!”El lanzamiento del álbum "Seremos Primavera" (2019) tuvo como contexto la pandemia de Covid 19 y su cuarenten. Con protocolo y con público reducido, en el Mandarine Park de la Costanera. Esa fue la presentación oficial, la primera vez que lo tocaron en vivo. Pero pronto sería un himno en las calles.En 2022, Eruca sacó un disco con versiones de canciones como “Sola en los bares” (de), “Bolero falaz” (de) y “Corazón delator” (de), entre otros. Lo llamaron, que es la fonética castellana del vocablo alemán "doppelgänger". Esa palabra aparece por primera vez en el año 1796, en la novela" Siebenkäs" del escritor alemán Jean Paul Friedrich Richter. El término se compone de dos palabras: Doppel=doble y Gänger= errante.Richter la definió como“'Doppelganger' es un disco que nos metimos en el estudio a grabarlo porque estábamos muy desconectados entre nosotros y no estábamos en línea para hacer un disco de canciones nuestras. Fue sanador, en realidad, porque(arreglar nos encanta y tocando nos entendemos). Entonces sirvió para eso. Nos empezamos a poner en línea de nuevo”.“Salimos a girar por nuestros 15 años, hicimos Obras, que fue una fiesta y estuvo buenísimo. Tuvimos un año espectacular, tocamos un montón. Y disfrutamos muchísimo todos los shows”.“Cuando surge la propuesta de hacer un show importante, el Movistar nos pareció espectacular porque es lindo para llegar y se escucha bien de todos lados”, cuenta Brenda, sobre el lugar elegido para el show de este viernes 8 de diciembre y que tiene por esloganEfectivamente, se trata del mayor show de la banda hasta el presente, aunque para Brenda no es lo más importante, sino lo que Eruca tiene para decir a través de sus canciones. "El viernes vamos a hacer todos los discos, más nuevos temas que formarán parte del disco que sacaremos el año que viene”, anticipó.