La editorial Siglo XXI lanza un proyecto con foco en las infancias y eje en la democracia

Carlos Díaz, el director general de Siglo XXI junto a los libros de las nuevas colecciones. /Foto: Florencia Downes.

Uno de los títulos de la democracia para infancias. /Foto: prensa.

Melina Furman, una de las autoras. /Foto: prensa.

Foto: Florencia Downes.

Laura Leibiker, editora de los libros. /Foto: prensa.

Con el objetivo de amplificar la agenda de temas ya consolidados en su catálogo a través del cual se proponen contribuir a la conversación pública sobre política, economía, ciencia o medioambiente, la editorial Siglo XXIen el que participan autores y autoras como"Nos proponemos promover el pensamiento critico con la preocupación específica de no bajar línea y no aburrir. Los chicos están expuestos hoy a una cantidad de información descomunal y hay poca información de calidad que los estimule. Hay mucho consumo de redes sociales entonces la idea es poner a disposición libros que sean confiables para la formación de los chicos pero que también puedan leer con los padres, madres, tíos, abuelos", explica Carlos Díaz, director general de Siglo XXI, sello que unió en los últimos meses tres sedes: México, España y Argentina y lo tienen como director general.En diálogo con Télam, Leibiker cuenta que al ser convocada uno de los interrogantes que la atravesaba era pensar qué esperaba un lector de la editorial Siglo XXI para chicos y así fueron apareciendo algunas ideas pero la más potentea mediados de los 80 cuando volvió la democracia y estaba dirigida por Graciela Montes y Graciela Cabal."Se proponía explicarles a los pibes qué era esto de la democracia. Tenia 19 títulos en ese momento y hablaba de ciudadanía, de cómo están organizados los poderes o cómo es la Constitución porque había chicos que habían nacido en dictadura, habían ido a la escuela en dictadura y había un montón de cosas que no sabían", explica Leibiker., entonces releyó los libros y comprobó esa actualidad. "Había que agregarles lo que pasó en los últimos 35 años pero tenían una potencia enorme. Conseguimos hablar con Graciela Montes que estuvo encantada de recuperar estos libros pero también de incluir a otros autores", comenta la también locutora.El primero será un libro inédito de Liliana Bodoc, la autora de "La saga de los confines", la emblemática saga de literatura épico-fantástica argentina.Va a haber también libros del escritorpara chicos, algunos álbumes ilustrados y están trabajando en un libro sobre experimentos con Melina Furman, bióloga, investigadora y autora de libros como "Educar mentes curiosas: la formación del pensamiento científico y tecnológico en la infancia" o "Ciencias Naturales: Aprender a Investigar en la Escuela"."Decidimos no cambiar el nombre y que sean colecciones de Siglo XXI dedicadas a los chicos pero sin distintivos", sostiene Leibiker. Mientras que Díaz relata que fue una discusión poner un nombre especifico o no y decidieron seguir con el mismo nombre porque se tratará de los temas y libros de Siglo XXI, porque los libros siguen el trabajo de la editorial de "promover el pensamiento crítico"."De hecho convocamos no sólo a autores tradicionales del campo de literatura infantil y juvenil sino también a gente que trabaja específicamente los temas que decidimos abordar y muchos hasta son autores de nuestro catálogo", agrega.Los primeros ejemplares enmarcados en este proyecto que llegarán a las librerías en febrero serány está pensado para los primeros momentos lectores, como una invitación a ejercitar esa práctica desde el humor con acertijos, chistes, adivinanzas. "Está pensado para que un adulto y un chico se sienten juntos", resume la editora.Sobre la colección que retoma los ejes de la línea del proyecto de los años 80 en Libros del Quirquincho, Leibiker repasa:. Cabal falleció hace muchos años y Montes me dijo que no estaba para sentarse a actualizarlos y ahí fue cuando se me ocurrió que quienes podían actualizar estos libros eran quienes ya trabajan con Siglo XXI, no necesitábamos autores de libros para chicos sino especialistas para cada tema que aportaran un contenido potente porque la forma de los libros eran muy accesibles de preguntas y respuestas".En ese sentido, indica que la voz que ordenaba esos libros era la de "un nene que pregunta y a veces pone en conflicto a quien contesta porque desarma ideas como por qué había monarquía, por qué la gente no decía que no la quería. Ese nene hace preguntas incómodas que obligan a profundizar en ciertas ideas que son tan conocidas para los adultos que, por momentos, resultan ilógicas y la voz de ese nene desarma esa lógica".Sobre cómo fue la selección de temas, sostiene que tomaron ideas de los libros originales. Por ejemplo, el que inaugurará la colección y este proyecto de Siglo XXI, "¿Qué es esto de la democracia?", lo reescribió la propia Graciela Montes. "Explica las democracias modernas pero se va para atrás y habla de monarquía, de las primeras democracias, de los griegos, de cuando no todos eran considerados ciudadanos, de cómo se fueron sumando ciudadanos y ciudadanas a elegir quien nos representaba. Habla de los quiebres democráticos en la Argentina, del '76, que significaba la desaparición de personas, la apropiación de bebes", describe Leibiker.En esa colección,También serán parte de "Entender y participar", un trabajo titulado "¿Qué pasa adentro del Congreso?", cuya autora original fue Graciela Cabal y ahora será retrabajado por la periodista política y durante años acreditada en el Congreso, Noelia Barral Grigera; otro sobre los derechos, cuya autora original fue Montes pero ahora su texto será retomado por la periodista Ximena Tordini; y un libro titulado "¿De qué trabaja el presidente?", escrito originalmente también por Montes y en esta oportunidad resignificado por la escritora y periodista Hinde Pomeraniec."Hay dos libros nuevos que no estaban en la colección original: uno es sobre la inflación y lo está trabajando Jairo Straccia, el otro es acerca de cómo nos informamos. En esa época no se hablaba de cómo nos llegaba la información. Hoy hay tantas formas y están tan atomizadas, y nuestros chicos consumen cosas que nosotros mismos no entendemos, que me parecía muy importante proponer hablar acerca de por que vías nos informamos, cómo detectar lo que es cierto de lo que no lo es. La que estaba trabajando en ese libro es Eugenia Mitchelstein", argumenta la editora.. "Por ejemplo, en el libro de la justicia en las ilustraciones originales todos eran varones y eso cambió", grafica Leibiker.¿Cómo influye este contexto en el que se cumplen cuatro décadas ininterrumpidas de democracia para pensar esta colección?"Por los 40 años de la democracia, en las escuelas se habla mucho de la cuestión, vengo de una editorial escolar y me puse a pensar para el próximo año qué iba a quedar de esto. Siglo XXI viene sacando libros que tienen que ver con el renacimiento de las derechas, el por qué, qué es lo que está ocurriendo en la sociedad y me parecía que eso, que se está discutiendo entre los adultos, también les llega a los chicos que están consumiendo mucho de estos discursos sin contexto", reflexiona.Y en ese punto ejemplifica:Hay que seguir hablando con los chicos y ver cuáles son los otros escenarios posibles porque cuando la democracia no cumple con todas sus promesas el riesgo es que pasen cosas como las que están pasando. Tenemos que seguir pensando qué cosas le falta a la democracia para profundizarla".