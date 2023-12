Las argentinas Riera, Capurro y Carlé juegan los octavos de final en Montevideo

➡️ Cancha central

⌚ Comienza a las 13:00 hrs.:

I. Oz 🇹🇷 vs [4] J. Riera 🇦🇷



⌚ Seguido de:

[3] M. Capurro 🇦🇷 vs R. Montgomery 🇺🇸



⌚ Seguido de:

[WC] T. Licht 🇺🇾 y D. Lodikova 🇷🇺 vs M. L. Carle 🇦🇷 y J. Riera 🇦🇷



⌚ No antes de las 18:30 hrs.:

[6] M. Bulgaru 🇷🇴 vs E. Vedder 🇳🇱 pic.twitter.com/9G7RR6WrUu