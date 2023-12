Grabois, tras la agresión: "No me vas a ver con miedo, humillado ni avergonzado de mí mismo"

Nací en Argentina y cuando me toque la hora,

acá me quiero morir

Caminando... porque soy argentino, ciudadano y ser humano

No soy un orco

Voy a vivir

Caminando por la calle, en Lanús o Barrio Norte

Me voy a tomar el Belgrano Norte de Boulogne hasta Retiro

Un auto, el subte, el… — Juan Grabois (@JuanGrabois) December 5, 2023

El dirigente social Juan Grabois expresó hoy que no se mostrará con "miedo", "humillado" ni "avergonzado" tras haber sido, Roberto, en un bar del barrio porteño de Palermo, una agresión que fue repudiada por todo el arco político."No me vas a ver con miedo, no me vas a ver humillado ni avergonzado de mí mismo", comentó Grabois en un posteo hecho en su cuenta personal en la red social X (antes Twitter).El dirigente, fue en las últimas elecciones compitió como precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP),"Me las voy a aguantar como pueda, a veces mejor, a veces peor. Voy a tener paciencia, aunque me indigne tu cobardía, la impunidad de tu anonimato. Si estoy con un niño, familiar, con una persona mayor, deberías refrenarte. Si tenés una gota de conciencia, es un límite civilizatorio básico. Ahí la paciencia encuentra un límite. Ahí es cuando pienso...¿hasta dónde hay que aguantar?", expuso en un largo texto escrito en X.Grabois también posteó allí el fragmento de una entrevista concedida al programa televisivo "A la Barbarossa", que conduce Georgina Barbarossa por el canal Telefe, en la que se preguntó "cuál es el delito" que cometió y remarcó que no está imputado, ni procesado ni condenado por nada.Allí además señaló que el ataque del que fue víctima este martes tuvo lugar cuando se encontraba con su padre, de 81 años, quien -indicó-"Nací en Argentina y cuando me toque la hora, acá me quiero morir caminando... porque soy argentino, ciudadano y ser humano", aseguró y agregó: "En cualquier caso, lo que no vas a lograr es que baje la mirada. No me vas a ver renegar de nuestras ideas porque nos torcieron el brazo a base de amenazas y agresiones".