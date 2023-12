Pollicita se apartó de la causa por espionaje al incorporarse Tailhade como investigado

Gerardo Pollicita pidió al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que acepte su "excusación".

Else apartó de la causa por espionaje ilegal que tiene, tras una decisión que declaró conexidad entre esta investigación y otra en la que está denunciado elPollicita pidió alDe Giorgi que acepte su "excusación" para intervenir en la causa, "y en todas aquellas que forman el conjunto de causas que han sido declaradas conexas", según el dictamen al que tuvo acceso Télam.El magistrado aceptó el planteo y ante ello habrá que designar un nuevo fiscal para continuar la investigación.En concreto, Pollicita refirió que en 2018 Tailhade publicó una serie de posteos en la entonces red social Twitter vinculados a su persona, con su fotografía y ello derivó en la decisión del fiscal deUna de estas investigaciones se inició por una denuncia contra Tailhade presentada por el, a raíz de la difusión por parte del Diputado del contenido del chat de un grupo de Telegram, obtenido por el hackeo del teléfono celular del entonces funcionario.Esta causa estaba a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien la envió por "conexidad" al juzgado de Martínez De Giogi.Este último juez decidió anexarla a su investigación y esa resolución quedó firme, por lo cual Pollicita pidió ser excusado.Tailhade "ha quedado denunciado y vinculado a las maniobras de espionaje ilegal y vulneración de comunicaciones electrónicas que aquí se investigan", expresó el fiscal."Por lo tanto, sin perjuicio de que VS aclaró en la resolución dictada en la causa CFP 4/2023 que "por el momento no se formuló imputación alguna en su contra", el fiscal sostuvo que "se ha modificado el panorama existente hasta el momento - en el que esta Fiscalía venía realizando medidas probatorias y emitiendo dictámenes por los que se solicitaban indagatorias y allanamientos sin que el diputado Tailhade figurase como denunciado".Lay la realización de pruebas vinculadas con el nombrado, en pos del descubrimiento de la verdad como finalidad última del proceso", aclaró.Por ello, Pollicita pidió apartarse " para aventar todo tipo de dudas sobre la objetividad que puede esperarse de mi actuación como fiscal en el cumplimiento de las funciones que corresponden como acusador"."Resultaría desacertado y desaconsejable exigirle al suscripto que intervenga como titular de la vindicta pública en este proceso", expresó el fiscal.También evaluó que "cualquier manifestación o acto que pudiere realizar, como definir sobre el impulso de la acción penal, delinear y develar líneas de investigación, formular acusaciones, y demás cuestiones inherentes a la función de acusador,