Cinco grandes escritores recomiendan lecturas para regalar en Navidad

Rosa Montero, Guillermo Martínez Claudia Piñeiro, Sergio Olguín y Guillermo Arriaga. Un seleccionado de escritores y sus recomendaciones a Télam.

La madrileña Rosa Montero está escribiendo un nuevo libro con Bruna Husky, su heroína de ciencia ficción.

Rosa Montero

El último libro del bahiense Guillermo Martínez es "La última vez" y ahora está con un ensayo sobre sus clases de escritura creativa en Nueva York.

Guillermo Martínez

Claudia Piñeiro acaba de publicar "Escribir un silencio", uno de los best sellers del 2023.

Claudia Piñeiro

Segio Olguín cuenta que "en marzo saco mi nueva novela,

Sergio Olguín

Guillermo Arriaga publicó este año "Extraña", su última novela.

Guillermo Arriaga

"La verdad completa sobre alguien o sobre algo solo puede ser contada en una novela" dice el húngaroen".La frase la compartió el argentino, uno de los cincos prestigiosos escritores consultados porpara recomendar cinco libros para regalar esta Navidad. Porque los escritores son, antes que nada, lectores calificados.Además del padre de Verónica Rosenthal -el personaje creado por Olguín para su saga policial-, la española, los argentinosy el mexicanose tomaron el tiempo de seleccionar textos que, por distintos motivos, vale la pena leer y hacer leer.Cada uno de ellos escribe por motivos distintos, pero en el caso de la autora dela explicación de la madrileña es que escribe ficciones "porque con la vida no me alcanza".Los autores seleccionados para recomendar comparten una calidad literaria con la aceptación masiva del público.La exitosa española, que está en pleno proceso de escritura del cuarto libro de, una detective privada tecnohumana que trabaja en eldel futuro, eligió los textos que regalaría para esta Navidad."'de, me encantó", dijo Montero a Télam. El libro de la escritora que más vende en la Argentina es la continuación del policialaclamado por la crítica y por los lectores. La segunda parte cuenta la vida de la protagonista de la novela después de haber salido de la cárcel luego de haber matado a la amante de su marido, que firmaba sus cartas no con su nombre, sino con ese pronombre posesivo que tanto la violentaba:La autora detambién recomendóde. Es un texto que no suele dejar indiferente a nadie. Se la considera uno de los ejemplos característicos del subgénero de ciencia ficción social.La historia ocurre en un planeta llamado Urras y en su luna Anarres, ambos pertenecientes al Ekumen (el mismo universo ficticio utilizado por Ursula K. Le Guin en muchas otras novelas de ciencia ficción). Los habitantes de Anarres son los descendientes de exiliados de Urras a causa de su participación en una revolución anarquista casi doscientos años antes de los sucesos que se relatan en el libro. Su régimen político viene a ser una especie de anarquismo taoísta. Viven en una cultura de compartición en un mundo extremadamente pobre en recursos. Los habitantes de Urras, por el contrario, han desarrollado una cultura urbana capitalista en un mundo que no impone tantos rigores para la supervivencia.Otro de los recomendados de la creadora deesdeA sus cuarenta y cuatro años, la mujer que protagoniza esta novela se ha convertido en un auténtico «hombre» de negocios: gana doscientos mil euros al año y ha modelado su cuerpo, su tiempo, su lenguaje y hasta sus relaciones sexuales para conseguir tener tanto poder como un hombre, ser aceptada en sus círculos, ganarse su total confianza y convertirse, por fin, en uno de ellos. En la cima de su carrera profesional, cuando lleva años viviendo, pensando y ganando exactamente lo mismo que sus colegas masculinos y observa su metamorfosis, desde la primera vez que pensó que había nacido en el bando equivocado hasta el momento en que comprende que su éxito profesional es también el resultado de una monstruosa transformación personal.El último hombre blanco puede leerse como la crónica de una infiltrada en las costuras del mercado laboral o como el testimonio de un hombre poderoso y opaco que por primera vez toma la palabra dispuesto a decir la verdad. La prosa incisiva y lúcida de Nuria Labari sirve para contar la historia de una mujer que creyó que necesitaba escalar una montaña y de cómo, una vez que consiguió llegar a la cumbre, deseó hacerla estallar.dees otro libro que Montero recomienda fervientemente.La protagagonista es la nieta de un importante industrial vasco vuelve de Cuba a principios de los años cuarenta huyendo de una relación que ha fracasado, obsesionada con saber qué hay detrás de la historia de locura de su madre.La autora derecomienda por últimodeEl libro narra los sucesos que tuvo que vivir la protagonista, Emilia, durante una remodelación en su hogar. Con una prosa rotunda que recuerda a su poesía, y empujada por una autenticidad feroz, Bonnett parte de este hecho cotidiano y aparentemente banal para construir una semblanza de la plácida y peligrosa insatisfacción, y de mujeres arrinconadas por muy distintos tipos de maltratos y silencios. El paso del tiempo, su acumulación y su peso, el aburguesamiento y la vejez (propia y ajena), y la imposibilidad de conocer realmente a quienes nos rodean empapan esta novela para obligarnos a mirar donde, a menudo, no queremos mirar: a lo que de verdad somos.El matemático y multipremiado escritor argentino, autor entre muchísimas obras exitosas de; contó a Télam que en marzo sale a la venta por Paidós su próximo librobasado en las clases de escritura creativa que desde hace años dicta en Nueva York. En su perfil de X (exTwitter), se define primero como lector que como escritor, de hecho su cuenta se llama @ leoysubrayo Martínez compartió cinco libros que regalaría para esta Navidad.de, "un autor muy conocido de literatura juvenil, pero ésta es su tercera novela para adultos, hay un caníbal en un pueblo, suspenso, terror y me gustó mucho"." Recomiendo 'depublicado por. Es una novedad de este año, reúne sus lecciones de escritura creativa. “Los pasos del héroe en la novela”, “La corrección”, son algunos de los capítulos en los que recorre esas lecciones con distintos ejemplos."En el mismo sentido, me gustó muchodeHace muchos comentarios sobre la línea de lo cómico en la literatura moderna, sobre la tradición de realismo psicológico y lo cité en mi próximo libro", explicó el autor de"´, de, me parece muy interesante. Es su segunda novela publicada pory él es un joven que escribió una novela policial en apariencia clásica, ambientada en un Buenos Aires contemporáneo que tiene algo del enigma del cuarto cerrado (uno de los esquemas más clásicos del relato policiaco es: un crimen imposible de resolver porque nadie pudo entrar ni salir de la habitación donde se encuentra un cadáver)."Se dobla en dos novelas, una persona que aparece colgada estaba escribiendo una novela. Investiga la muerte su editora que a la vez es su expareja. Ella intercala observaciones, recuerda la relación con él a la vez que avanza la investigación. Es muy interesante", contó."Me gustó muchodeque publica. Es un deslizamiento del mundo de la ficción de la secretaria de una asociación de gente que está escribiendo sus autobiografías, y los ayuda. A la vez, ella está con su propia novela. Entonces los integrantes del grupo empiezan a 'robarle' los personajes de su ficción y hay enespecial uno que empieza a distorsionar las biografías con pasajes de la novela de la secretaria. Hay un juego irónico interesante", fundamentó el autor deLa autora deacaba de publicar el excelente libro, una recoplilación de todos los textos de no ficción que publicó a lo largo de su carrera en diferentes medios, muchos de ellos en, una prestigiosa revista literaria que dirigió su amigo Sergio Olguín.También es amiga de Guillermo Martínez, quien contó a Télam que está leyendo "Escribir un silencio" y que también lo recomendaría para el Arbolito.Estos son los 5 libros que regalaría la autora de" ,entre muchísimos otros libros exitosos."'de, es un novelón sumamente bien escrito", dijo a Télam.A Edward Pierce, psiquiatra inglés, le piden que trate el caso de David Bradley, un ingeniero de la compañía Northern Lighthouse que ha enloquecido mientras inspeccionaba un faro situado en un islote sobre el Atlántico Sur. Quien le encarga el trabajo es un pariente lejano de Robert Louis Stevenson, el creador del doctor Jekyll y el señor Hyde.Este punto de partida no es casual: la novela tematizará la relación de los hombres con sus dobles y los puntos de contacto entre presuntos polos opuestos: el bien y el mal, la cordura y la alienación."Elijo, de, para recomendar algo de calidad del género de terror, determinante para parientes jóvenes que aman ese género bien escrito", dijo Piñeiro.La trama incluye una distopía perturbadora, en la que resplandece la naturaleza oscura de una falsa divinidad, un dios abusivo, pero también la forma subrepticia, aunque poderosa, de la amistad."Para los interesados en la poesía, voy a recomendar 'Resurrecciones', de, de, agregó la autora dePiñeiro también recomendó “"Es la novela de un perro que se va a la Antártida. Es de Tomás Balmaceda y Agustina Larrea, con ilustración de Alexis Moyano".Para los amantes de la no ficción, la autora de "Las Maldiciones" recomendó.de María O´ Donnell. "Es muy interesante porque no conocíamos la voz de Quieto en la historia", explicó.El autor de la saga de Verónica Rosenthal ("La fragilidad de los cuerpos" "Las extranjeras", "No hay amores felices", "La mejor enemiga" y de libros como "Lanús", "Filo" y "Oscura, monótona sangre", entre otros exitosos libros, primero aclaró no sin sensatez que para regalar libros conviene conocer al destinatario del regalo.“Hay que pensar qué le gusta a quien uno regala, hay que pensar en el gusto del otro. Si no conozco a la persona, regalo libros que son muy abiertos; me gusta siempre elegir algo de Patricia Highsmith o de Roberto Fontanarrosa y un autor para alguien que no lee novelas de espionaje que no falla es John Le Carré, porque en el fondo escribe sobre la condición humana", aconsejó el autor de "Springfield", "El equipo de los sueños" y el libro de cuentos "Las griegas", que además dirigió dos revistas literarias muy prestigiosas: "V de Vian" y "La mujer de mi vida". Luego, eligió cinco libros para regalar en Navidad."Me gustan los(once relatos de amor de asombrosa belleza y refinado erotismo). Me parece que son una muestra amplia de lo de él como autor"."Deme gusta, está a la altura de Madame Bovary y Ana Karenina. Escribe desde el punto de vista femenino, pero de un modo muy verosímil. No ves el hombre detrás del texto", dice el hombre que promete una nueva novela de la saga Rosenthal para el segundo semestre de 2024.es un libro que Olguín regalaría. "El que no leyó a Fontanarrosa va a empezar a leerlo el que lo leyó lo va a disfrutar", dijo a Télam."Hay un libro que está bueno y se lo podés regalar a alguien que estudia diseño gráfico, como mi hija. Se llama. Es un libro que a todos los que somos brutos sobre el arte contemporáneo nos enseña a ver todos los movimientos vanguardistas hasta la actualidad", bromeó.tiene una novela que se llama, tiene varios años, ella murió en los 80 y es una de las grandes autoras británicas. Es una historia de amores cruzados muy a la manera inglesa, donde la pasión no se muestra muy directamente, pero se nota todo muy sutilmente. La recomiendo", finalizó.El notable escritor mexicano que en 2020 se alzó con el premio Alfaguara con su extraordinaria novela, conversó con Télam antes de internarse en una excusrsión de caza, actividad que defiende, sobre la que polemiza sin esquivar el bulto de un tema delicado. Provocador como es, confesó a Télam que sin abstraerse en esos viajes "no podría escribir". Porque desde que no trabaja con Alejandro González Iñárritu (Arriaga escribió los guiones de "Amores Perros", "21 gramos" y "Babel", la llamada "Trilogía de la muerte"), el mexicano se lanzó a una frenética carrera como escritor que lo tiene sentado frente a su computadora 12 horas por día para publicar novelas de largo aliento que rara vez tienen menos de 500 páginas, pero que son tan profundas y adictivas que se leen casi sin respirar."Recomiendo, está escrito con maestría por el hijo de una prostituta.Es brutal", dijo a Télam el autor de "El Salvaje"."Me gustó muchoEs la historia de una gargantilla que apareció en Saltillo, Coahuila y que parecía falsa. Pero que cuando la analizaron, costaba millones de dólares. Perteneció a varias dinastías de casas nobles" contó el escritor y director de "The burning plain", filme protagonizado por Charlize Theron, Jennifer Lawrence, Kim Basinger y Joaquim de Almeida.me parece muy recomendable", dijo el autor de "Un dulce olor a muerte".Tras el triunfo del frente sandinista, en un restaurante en Managua ubicado en la recién nacida plaza de la Revolución, tres guerrilleros recuerdan con entusiasmo aquel glorioso 19 de julio y los gritos de júbilo de la muchedumbre al celebrar el derrocamiento de la dictadura."Recomiendo", sostuvo el autor de "Escuadrón Guillotina".Es una ambiciosa novela sobre el pasado y el presente, sobre el mito y la historia, con el legendario apache Gerónimo como uno de sus protagonistas.Para terminar, el autor de "El búfalo de la noche" eligió libros de dos escritoras argentinas:, me gustan mucho", dijo.