El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses creció 117% en los últimos cuatro años

Foto: Prensa Anses.

El(FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), "el valor más alto de su historia durante la actual gestión", y desde 2019 a 2023 creció 117%.Así lo indicó la Anses en un comunicado, en el que destacó que, "además, se incrementó el financiamiento de proyectos productivos, se priorizó la inversión a pequeñas y medianas empresas (pymes) y se relanzaron los Créditos Anses para jubilados y pensionados, superando niveles récords que transformaron al FGS en el mayor otorgador de créditos personales del sistema con un recupero del 100%".En comparación, el organismo subrayó que, "en el período del gobierno anterior, y precisó que, "en noviembre de 2015, el valor ascendía a US$ 66.000 millones y, en el mismo mes de 2019, a US$ 35.000 millones, lo que implicó una pérdida del 47%"."En los últimos cuatro años, no solo se logró recuperar la totalidad de esa fuerte caída, sino que el FGS superó su anterior pico. De esta manera,, afirmó la Anses.La normativa indica queNo obstante, el organismo subrayó que "se verifica el incremento también en los tipos de cambios financieros".Particularmente, el valor de las acciones a fines de noviembre de 2019 era de US$ 3.700 millones y, a fines de noviembre de 2023, ascendió a US$ 13.100 millones, implicando un aumento del 254% a lo largo de la actual gestión.De acuerdo con las cifras oficiales, en noviembre de 2015, la participación de proyectos productivos en el total del FGS había logrado alcanzar su pico más alto, llegando al 12,9%.Sin embargo,Al inicio de la gestión actual, en el marco de la pandemia y la imposibilidad de realizar inversiones productivas, cayó al 1,5%.Sin embargo, a partir de junio de 2021, comenzó a recuperar su participación hasta alcanzar el 4,8% en la actualidad, superando el registro del gobierno anterior.De esta manera, la actual gestión de Anses,y alcanzó una importante recuperación en los proyectos productivos, impulsando el empleo y garantizando un eficaz funcionamiento del Fondo de respaldo del sistema previsional argentino".