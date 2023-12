Internacional

05-12-2023 23:51 - elecciones en EEUU

Biden dijo que tal vez no buscaría la reelección si Trump no se postulara

“Si Trump no fuera candidato, no estoy seguro de que me presentaría; pero no podemos dejarlo ganar”, dijo el presidente de Estados Unidos, de 81 años, en un acto del Partido Demócrata.