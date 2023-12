La importancia de los medios públicos para garantizar el acceso a la información

Llorente valoró el rol de los medios públicos al encabezar acto de balance tras cuatro años de gestión VER VIDEO

Foto: Eliana Obregón.

La presidenta de la agencia nacional de noticias Télam, Bernarda Llorente, destacó este martes que"Ante una concentración mediática con muy pocas voces, lo que logran las agencias de noticias es, primero, la diversidad. Dejamos una guía hacia el futuro", señaló Llorente durante el encuentro realizado en la restaurada Casa Defensa, sede del Centro de Documentación y Archivo de la agencia.Convocado bajo la consigna "Télam. Memoria y Futuro, 2019-2023", el evento reunió a trabajadores de Télam más personalidades especialmente invitadas, junto a funcionarios de Radio y Televisión Argentina (RTA) y de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.La actividad comenzó con el descubrimiento de una placa y la proyección de un video en el que se repasó todo lo vivido y alcanzado en este período.Luego, los trabajadores de todas las áreas, tanto periodísticas como administrativas, recibieron el reconocimiento de Llorente por el "profesionalismo y por creer que desde el Estado podemos dar muchas cosas a la sociedad".Además, la periodista y titular de la agencia ponderó que el "acceso a la información y al conocimiento entendido como un derecho humano" haya sido un objetivo que Télam mantuvo "como gestión".Llorente reconoció que la etapa que se vivió en Télam a partir de enero de 2020 estuvo atravesada por "el trabajo" y por la prioridad de "reconstruir" una agencia que había quedado "devastada", en referencia a los cuatro años previos.remarcó Llorente, tras lo cual evaluó: "Hoy tenemos una agencia del siglo XXI con calidad periodística, alcance y crecimiento".En el evento participaron representantes de la gestión como la vicepresidenta de Télam Antonia Portaneri; la directora Eugenia Del Mazo; la gerenta general, Natalia Nierenberger, y el gerente de Periodismo y Contenidos Digitales, Gustavo Cirelli, entre otros.También estuvieron la titular de RTA Rosario Lufrano; el ministro de Defensa, Jorge Taiana; la subsecretaria de Medios Públicos, Rosaura Audi; la gerenta general de Contenidos Públicos, Jésica Tritten; el director ejecutivo de la TV Pública, Claudio Martínez, y su par de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica.Otros asistentes fueron el titular de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain; el director de Prensa de la Cancillería Javier Porta; el productor televisivo Claudio Villarruel y el exsecretario de Medios y Comunicación Pública Francisco 'Pancho' Meritello.En su exposición, Llorente evaluó que el país y el mundo atraviesan un momento depor lo cual reafirmó qu", tanto desde una representación "geográfica" como "etaria", así como también en la "diferencia de nuestras idiosincracias".De esa manera, hizo un repaso de lo realizado entre enero de 2020 y la actualidad, casi cuatro años que en una primera etapa tuvieron a la primera mujer a cargo de la gerencia periodística de Télam, Viviana Mariño, quien ejerció esa función hasta su fallecimiento, en 2022.Tras hacer el balance, Llorente describió el presente de los medios de comunicación y entonces señaló que"."Los medios comerciales tienen una lógica comercial y los estatales una lógica ciudadana, para construir una agenda informativa pero que también incluye todos los intereses de los argentinos", resaltó la funcionaria, que llamó a preguntarse, en ese sentido, "por qué la gran mayoría de los países tienen una agencia estatal de noticias".Por su parte, Lufrano sostuvo en diálogo con Télam que el gobierno que concluirá el 10 de diciembre "desde el primer día dijo que había que reconstruir los medios públicos, ponerlos en valor y devolver a los trabajadores el lazo emocional que se había perdido", como también "reconstruir el lazo con las audiencias".Esos objetivos, valoró, fueron cumplidos con "pluralismo, diversidad, territorialidad, construcción ciudadana, perspectiva de género e inclusión", por lo que llamó a sentirse "orgullosos".En tanto, el director de la TV Pública, Claudio Martínez, advirtió que los medios públicos están "siendo atacados por un sentido común que dice que no tiene que haber más", lo que es percibido con "mucha angustia y preocupación por lo que significan en la construcción ciudadana y democrática, y también por los trabajadores, que le ponen el hombro todos los días y los han defendido en circunstancias muy complejas y adversas"."Ahora, como en un 'déjà vu', vuelven a enfrentarse a la misma situación", agregó.A su vez, Taiana advirtió que "la importancia de una agencia oficial de noticias no puede disminuirse", señaló que "los grandes países tienen agencias oficiales de noticias" y recordó que Télam es "la agencia más importante en lengua española después de la agencia Efe"."Lo que permite una agencia oficial es llegar con contenido a un conjunto de medios en un país extenso como Argentina, donde muchos no tendrían posibilidad de poder brindar ese servicio de información", añadió el titular de la cartera de Defensa en declaraciones a Télam.