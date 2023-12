Rep fue distinguido por la Embajada de Francia con la orden de "Caballero de las Artes y las Letras"

Foto: Instagram @repmiguel.

Foto: Instagram @repmiguel.

Con una extensa y poco conocida actividad como muralista, fue el encargado de decorar el mural del Pabellón Argentino en la Feria del Libro de Frankfurt 2010.

Foto: Instagram @repmiguel.

El humorista gráfico Miguel Repiso (Rep) fue distinguido este martes con la orden "Chevalier de L'Ordre des Arts et des Lettres", un galardón que otorga el Ministerio de Cultura de ese país, en un acto celebrado en la Embajada de francia., escribió Rep en su cuenta de Instagram Esta orden premia a personas que se han distinguido en el ámbito artístico y literario, tanto en Francia como en el mundo.La nueva distinción se suma a los varios logros que obtuvo el dibujante argentino a lo largo de su extensa carrera, que comenzó a los 14 años, como haber obtenido el primer premio del Concurso Fin de Siglo del Instituto de Cooperación Iberoamericana, los premios Fine Work (1982) y ExcellenCE Prize del concurso de humor The Yomiuri Shimbun en Tokio (1985).También fue galardonado en Cuba y en la Universidad española de Lérida, además de haber sido designado, en septiembre de 2009, Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Recibió en dos oportunidades el premio Konex, en la categoría Humor Gráfico (2002) e Ilustración (2012).Dentro de su extenso currículum, se destacan sus colaboraciones para el matutino Página12, periódico en el que colaboró desde sus inicios,y su temprano paso por la icónica revista Feriado Nacional durante los inicios de la democracia post dictadura militar.En el plano editorial internacional, fue colaborador de los diarios La Vanguardia y El País (España). El Telégrafo (Ecuador) y El Tiempo (Colombia).En el campo editorial,, entre los que se cuentan Gaspar el revolú 1 y 2; Crash, Bang... Rep; La grandeza y la chiqueza; El sexo después de la muerte (y otros placeres); Buenos Aires dibujada; Y Rep hizo los barrios; 200 años de Peronismo (biografía no autorizada de la Argentina) y Vino Rep, entre otros.Más allá de sus actividades como ilustrador y humorista gráfico, incursionó en programas de radio como Rompecabezas, donde fue colaborador del periodista Jorge Lanata. y televisivos como Mundo Rep, que lo ubicó esta vez como conductor.En sus 62 años de vida y el casi medio siglo de trayectoria, Rep cumplió con los requisitos para obtener esta distinción.