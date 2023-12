Pinedo: "Macri puede presidir el PRO si se presenta como candidato en la interna"

El exsenador nacional está convencido que Mauricio Macri puede volver a ser el titular del PRO si se presenta en la interna.

La postulación de Macri para dirigir el PRO es una iniciativa sugerida por el diputado nacional y vicepresidente de ese partido, Federico Angelini.

si se presenta como candidato en la interna", luego de que la semana pasada la actual jefa del partido, Patricia Bullrich, renunciara a ese cargo y anunciara elecciones internas "para principios" del 2024., dijo escuetamente Pinedo a la prensa al ingresar a una reunión en un edificio de Avenida del Libertador al 600 de esta capital, donde dirigentes de ese partido mantuvieron un encuentro con Bullrich, recientemente designada ministra de Seguridad por el presidente electo, Javier Milei.Sobre Macri, quien fundó el partido amarillo en 2005,Además, el exsenador sostuvo queTambién-ya que el excandidato a vice Luis Petri será ministro de Defensa- y llamó a "unificar" los partidos."Esto es una tarea que tenemos que hacer todos los argentinos que queramos que esto funcione", apuntó al contestar sobre las supuestas tensiones que habría generado el acercamiento de Milei a dirigentes del oficialismo.La posible postulación de Macri para dirigir el PRO es una iniciativa que ya fue sugerida por el diputado nacional y vicepresidente del partido, Federico Angelini."Patricia dijo que no iba a ser, y como gustar, me gustaría que sea Mauricio (Macri) el próximo presidente del PRO, pero es una decisión personal, no sé qué es lo que va a hacer", sostuvo Angelini recientemente en declaraciones radiales., a diferencia de otros dirigentes como el aún jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien perdió la interna de JxC, o la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.La semana pasada, antes de ser anunciada como ministra de Seguridad de Milei, Bullrich convocó a "elecciones internas para principios de 2024" con el fin de "renovar las autoridades" de ese partido, y anunció que no se presentará "para un nuevo mandato "."Convocaré a elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales de PRO Argentina", publicó Bullrich en X.