Miles de personas participaron de la "Marcha de la gorra" contra la violencia y represión

Miles marcharon contra la violencia institucional VER VIDEO

Foto: Camila Godoy

Foto: Camila Godoy

Foto: Camila Godoy

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) realizó este martes su", un encuentro anual que denuncia el abuso y la represión policial contra jóvenes de sectores populares, bajo la consigna "A 40 años de democracia decimos Nunca Más violencia ni represión".La concentración se efectuó desde las 15 en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, desde donde los miles de manifestantes agrupados en distintas organizaciones políticas y sociales junto a familiares de víctimas de gatillo fácil marcharon hasta el Congreso de la Nación.Al llegar a la Plaza del Congreso se leyó un documento consensuado entre los distintos organismos."Nos encontramos acáque recibimos a diario en nuestros barrios, como detenciones arbitrarias, hostigamiento, torturas, hacinamiento y las muertes en contexto de encierro", evocó el documento como uno de los principales motivos de la marcha.Según expresaron los organismos, "el triunfo de Javier Milei y Victoria Villarruel con el apoyo e intento de control explícito de Mauricio Macri y los sectores que representa, es un duro golpe para todos porque en La Libertad Avanza anidan reaccionarios y fascistas"."Vienen una vez más a arrebatarnos nuestros derechos. Intentarán hacerlo pasar con represión y lo harán nuevamente de la mano de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, la misma que impulsó la doctrina Chocobar y por sobre la que pesan la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel", advirtieron las organizaciones.Por otra parte, los organismospor parte de la policía local y el "desconocimiento, luego de meses de implementación, de su reglamentación" así como por el estancamiento de la causa por la muerte de Facundo Molares en pleno centro porteño en medio de un operativo policial el pasado agosto.Asimismo," y, en contraposición, plantearon la necesidad de que "el Estado atienda las necesidades que hay detrás de los pibes apostando a una educación pública de calidad, con oportunidades y no con palos y balas".La columna de manifestantes fue encabezada por una gran bandera con la consigna "A 40 años de democracia, Nunca Más violencia y represión" y múltiples carteles con leyendas como "de la gorra quién nos cuida"; "la democracia es un derecho adquirido, defendelo"; "nadie se rescata solo" o "luchamos por la libertad robada".Participaron las organizaciones Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Frente Patria Grande, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Movimiento Popular Nuestra América, Corriente Clasista y Combativa (CCC), CTD Aníbal Verón, Jóvenes de Pie, JP Evita, Red Puentes, Barrios de Pie y Movimiento Evita, entre otros."Cada gobierno administra la represión de manera distinta, lo hemos visto claramente entre las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. El gobierno de Macri fue el más represor desde la vuelta de la democracia con el mayor número de casos de gatillo fácil y de muertes en lugares de detención", afirmó en declaraciones a Télam el integrante de Correpi, Facundo Merlán.Merlán detalló que según las estadísticas que manejan, durante la gestión de Macri con Bullrich como ministra de Seguridad, en Argentina llegó a haber "una persona asesinada cada 19 horas"."Actualmente el 66% de los casos de gatillo fácil son con armas usadas fuera del horario de servicio", denunció el integrante de Correpi quien además subrayó que otro índice preocupante es "el incremento de las muertes en los lugares de detención -comisarías y cárceles- producto de las condiciones inhumanas de hacinamiento y violencia que sufren quienes están privados de su libertad"."Pedimos justicia hace 34 años por el asesinato de nuestro hijo en manos de dos policías de la Comisaría 14 de Rafael Castillo. Lo único que vimos hasta ahora es impunidad, los responsables de su muerte siguen prófugos y después de tantos años no logramos que se lleve adelante el juicio contra ellos", dijo a Télam Estela Rivero, mamá de Marcelo Rivero asesinado en marzo de 1989, y una de los tantos familiares de víctimas de gatillo fácil presentes en la movilización.La secretaria de Juventud Utep y miembro de la CCC, Juliana Lualdi, remarcó que ", porque sabemos que las condiciones en las que vivimos no se pueden revertir al margen de la lucha del pueblo".La denominada "Marcha de la gorra" es una manifestación anual que se realiza con el fin de denunciar el abuso y la represión ejercidos por las fuerzas policiales contra los jóvenes de sectores populares, a la que habitualmente se suman otras organizaciones sociales y políticas.