Ana Prada: “El mundo cambió por la lucha de las mujeres”

"Télam es un espacio necesario" Ana Prada recordó que fue de las primera invitadas en inaugurar Télam Radio por 2011: “Quiero agradecerles por su trabajo de tantos años, de llevar y de mostrar otra campana, otras músicas y de darnos la posibilidad de estar en todo la Argentina. Gracias porescribir y hablar con libertad genuina, con libertad que piensa en el colectivo y que piensa en la otredad. Para mí ha sido un honor y siempre que me llamó Télam vine corriendo a este espacio porque creo que es fundamental y necesario, espero que continúe por muchos años más y si queda en suspenso, que se recupere. Lucharemos por eso”.

La música y compositora uruguaya Ana Prada visitó los estudios de Télam Radio para cantar las nuevas canciones de su disco “No” y adelantó cómo será su show de este miércoles en la sala porteña La Tangente, en la que se presenta con entradas agotadas con su grupo integrado por artistas de Uruguay y Argentina: “Voy a estar con mi banda binacional y bigénero, porque hay dos mujeres muy jovencitas, uruguayas: Julieta, Taramasso en bajo y Sabrina Díaz en teclados junto a Juan Clemente en batería, Javier Mattano en guitarras y de invitados amigos que adoro: Quixotes, la uruguaya Lucía Ferreira y Gloria Carrá”.al recordar sus comienzos rememoró:”Mi carrera solista comenzó en 2007 pero en la música desde mis 20 años cuando empecé con mi primo Daniel Drexler a cantar en La Paloma para sostenernos en el verano cuando se iban nuestros padres para llegar a marzo que era cuando arrancaban las clases porque con los Drexler éramos todos estudiantes, todo recibidos y todos devenidos en músicos”.Tras una década, en la que realizó colaboraciones con la correntina Teresa Parodi y lanzó un EP especial de ocho canciones por el 8M, presentó su nuevo trabajo discográfico bautizado “No” conde quien contó:“Ella me habló por Instagram para decirme que le gustaba mucho mi trabajo, después de coincidir en una canción de “No Te va a Gustar” contra la violencia en el noviazgo. La invité a participar, fue al estudio, la ensayamos y después grabó en Buenos Aires con profesionalismo y responsabilidad. Fue un desafío muy grande”.Al ser consultada sobre a qué le dice que no, respondió: “Le digo que no a la injusticia social y a la guerra. Con mi larga edad he estado en un mundo que ahora es otro y eso es gracias a las luchas, sobre todo a las conquistas de derechos, que van muy de la mano de las luchas de las mujeres y de la revolución feminista, que creo que está recién empezando, pensamos y concebimos un mundo diferente. Lo importante es que hay inclusión en ese mundo que desde el feminismo que yo defiendo es un mundo de todas y todos”.La música que se describe como “cantautora” relató: “Soy del año 1971, cuando era muy joven sentía que tenía una enfermedad rara que se me iba a pasar y era que me gustaban las chicas, no había referencias, no había más que Sandra ( Mihanovich) y Celeste ( Carballo); se hablaba de la homosexualidad masculina y no se hablaba del placer y del goce femenino. Asistí a un cambio del mundo por la lucha de las mujeres, ahora soy madre, tengo un hijo de cinco años,. Con Pata Kramer nos surgió el deseo y pudimos hacerlo. Estoy separada de Pata y él viene conmigo los días que me corresponden como cualquier pareja separada. A mi hijo en el jardín le preguntan: ¿Pero cuál es tu mamá de verdadera ?, y él adelante de todos me tira: “Chau Papu””.“Los formatos están todos cuestionados en el amor y en la monogamia, ni te digo. He estado de a dos, de a uno, de a medio pero yo soy muy de enamorarme a lo antiguo. Es algo que me sucede y no lo puedo evitar.Entre bordado y bordado. Estoy creciendo en una monogamia elegida todos los días, voy a pasar las vacaciones con mi novia argentina que se cruza a Uruguay. Es una primicia porque es una persona muy importante para mi, te tiro hasta ahí”, develó la autora de “Brillantina de Agua”.Al remontarse al lanzamiento de su segundo disco, editado en Argentina por el prestigioso sello Los Años Luz Prada explicó: “Me acuerdo cuando en el 2010 salió “Soy pecadora”, me hablaban de cualquier cosa menos de la música. Siento que en el ámbito periodístico se tiene como más atribución de hablar de la vida privada de las mujeres que de los hombres. Me la jugué porque elegí poner “Soy pecadora” en un disco e hice un videoclip con monjas yéndome del convento con una mina”.“Aprendí mucho de feminismos a partir de mi disco porque me empezaron a invitar a congresos donde escuché a mujeres que generaban: teoría, pensamiento y cuestionamientos. Creo que que estamos en construcción permanente con temáticas que encierran una nueva forma de ver el mundo, como las nuevas generaciones que piensan en no binario, la libertad de expresión, la estética y la ética”, analizó la cantante.También analizó el avance de la derecha y el liberalismo en Latinoamérica:No partimos todos de la misma línea de largada, sino según donde nos toque nacer. Es muy fácil soñar con una utópica libertad donde todos tenemos la igualdad de oportunidades y de desarrollar nuestras potencialidades. Es la vida y la muerte que se juega con estas cuestiones de la liviandad de la palabra libertad. Hay libertades que se asocian mucho con el no cuidado de los demás y con el no ver a los demás. Una cosa es la libertad colectiva y la libertad bajo el amparo de instituciones que ayudan a quienes no están en la misma línea, a quienes no tienen un plato de comida todos los días o a quienes no tienen capacidad de educarse si no es a través de la educación y la salud pública”, sentenció.“Con el sistema liberal estamos hablando de la ausencia cada vez mayor del estado y eso es un poco el sálvese quien pueda, la supervivencia del más apto en un sistema perverso.Hay un entramado social muy perverso y muy injusto donde no es verdad que pensemos. No pensamos con libertad ni somos libres. Es importante que se sostenga el sistema democrático. Los cambios y la lucha es colectiva. La única manera de mantenernos libres es pensar por nosotros mismos y generar capacidad crítica”, afirmó la cantante que será parte de Line up de Las Serenadas Junto a Kevin Johansen, Jorge y Daniel Drexler en enero en la localidad uruguaya de Rocha, junto a otra artistas internacionales.