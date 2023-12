Ya hubo más de 16.200 muertos por los ataques israelíes en Gaza

Ven como "una buena idea" la posibilidad de inundar los túneles de Hamas

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Herzi Halevi, aseguró este martes que puede ser "una buena idea" la posibilidad de inundar con agua del mar los túneles que el movimiento islamista palestino Hamas tiene construidos a lo largo de la Franja de Gaza.



En una conferencia de prensa, Halevi comentó que Israel tiene "varios medios" para hacer frente a los túneles y, si bien no quiso dar "detalles concretos", aseguró que "incluyen explosivos para destruir y otros medios".



"Por lo tanto, cualquier medio que nos dé una ventaja sobre el enemigo que (utiliza los túneles), que le prive de este activo, es una buena idea, pero no comentaré sus detalles", añadió Halevi.



Citando a funcionarios estadounidenses, The Wall Street Journal, el diario que publicó la inundación de los túneles como una opción, informó que Israel instaló el mes pasado cinco grandes bombas de agua cerca del campo de refugiados de al-Shati, en la ciudad de Gaza, en el norte del enclave. Esos dispositivos serían capaces de inundar los túneles en cuestión de semanas, bombeando en ellos miles de metros cúbicos de agua por hora.