Cuatro militares imputados negaron haber estado en excentros clandestinos

En líneas generales, quienes ya fueron indagados negaron haber estado en esas dependencias en las fechas que se les imputan, dijeron no conocer a las víctimas y remarcaron la falta de pruebas en su contra.

Cuatro militares que son juzgados por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata por delitos de lesa humanidad cometidos en brigadas policiales que funcionaron como centros clandestinos durante la última dictaduray la sustracción deSe trata del juicio denominado "Brigadas" que se realiza desde octubre de 2020 por los excentros que funcionaron en la Brigada policial de Quilmes, Banfield, Lanús y San Justo durante la última dictadura cívico-militar.En septiembre último la Unidad Fiscal Federal de La Plata, con la adhesión de las restantes querellas, había solicitado se amplíen las imputaciones para 12 de los 13 represores que juzga el TOF1, que semanas atrás hizo lugar al pedido e indagó este martes a los 12 acusados.Se trata de Roberto Armando Balmaceda, Jorge Héctor Di Pasquale, Jorge Antonio Bergés, Carlos María Romero Pavón, Jaime Lamont Smart, Federico Minicucci, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Fontana, Luis Horacio Castillo, Alberto Julio Candioti, Juan Miguel Wolk y Enrique Augusto Barré.En las últimas dos semanas ya fueron indagados Federico Minicucci y Enrique Barre, que se negaron a declarar; además de Jorge Di Pasquale, Jorge Berges, Carlos Fontana, Guillermo Alberto Domínguez Matheu y Carlos María Romero Pavón.En la audiencia de este martes fue indagado el imputado, quien precisó que prestó servicios "en el Destacamento de Inteligencia 101 desde enero de 1978 a abril de 1979. Quince meses, en los cuales debe tenerse en cuenta que durante ese trayecto de tiempo tuve las vacaciones de verano de 1978, 30 días; vacaciones de invierno de 1978, 15 días; vacaciones de verano de 1979, 30 días; y el pase desde La Plata a Neuquén, 15 días, que estaba establecido por reglamento, con lo cual, durante aproximadamente tres meses, yo no presté servicios en el Destacamento de Inteligencia 101, por lo anteriormente expuesto".El militar remarcó que no es "oficial de inteligencia, nunca realicé un curso de oficial de inteligencia,".El imputado detalló los casos de víctimas del Pozo de Banfield que se le imputan, enumerando uno por uno la fecha en que estuvieron alojados en ese centro clandestino, y afirmó que "más del 70% de las personas que se me imputan, se produjeron sus privaciones ilegítimas de la libertad en momentos en los cuales yo no prestaba servicio en el Destacamento sino que estaba destinado a la ocupación de Ingenieros Anfibios 601 en Santa Fe".Candioti aseguró además que en los casos de víctimas alojadas en el Pozo de Quilmes "también más del 70% de las personas que se me imputan fueron detenidas en tiempos en que yo no revistaba en el destacamento de inteligencia 101".Posteriormente declaró el imputado, quien también comenzó con el detalle de su trayectoria en la Policía: "Siempre trabajé en delitos contra la propiedad, nunca en otro organismo, ni contra otras personas que podían llamarse subversivos"."Cumplí siempre funciones en delitos contra la Propiedad, nunca me especialicé tampoco como dicen", insistió.También fue indagado el imputado, militar, quien afirmó que "no he participado en estos hechos"."No conocí a ninguna de las personas que están mencionadas en la causa. Tampoco he recibido ninguna orden en la cual me mandaran secuestrar, robar, torturar, vejar, violar a ninguna persona. Y como ya bien lo explicaron los antecesores míos, oficiales del Destacamento, en ningún momento un oficial se le hubiera pasado por la mente a hacer semejantes cosas", indicó.Posteriormente fue indagado el imputadoque, al igual que los anteriores imputados, afirmó que "nunca secuestré a nadie, nunca torturé a nadie, nunca recibí o amenacé a nadie, nunca violé o asesiné a nadie, ni colaborado de manera alguna en esos o cualquier otros ilícitos. Mi legajo es intachable y no hay en ninguno de ellos nada que pueda adjudicárseme contra yo la ley"."Mi detención y estado de prisión preventiva surge de imputaciones formuladas por el fiscal de primera instancia, quien se desentendió de su obligación de buscar la verdad y se dedicó a tratar de fabricar un culpable. Presenta cargos de contenidos perversos, perniciosos, tendenciosos y absolutamente falsos", remarcó.Tras estas indagatorias, el TOF 1 oyó a dos represores que expresaron su voluntad de ampliar su indagatoria: Carlos Fontana y el exministro Jaime Lamont Smart, quienes reiteraron su desconocimiento de los hechos que se les imputan.