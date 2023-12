Trabajadores de Espacios de Memoria se movilizaron por la renovación de 600 contratos

Protesta Espacio de Memoria VER VIDEO

"Trabajadores estatales de Espacios de Memoria dependientes del Ministerio de Justicia de la Nación se movilizaron este martes en reclamo de la renovación de 600 contratados y adelantaron que este miércoles habrá otra protesta en la que estarán acompañados por sindicatos "en caso de no ser escuchados en nuestros pedidos"

y adelantaron que este miércoles habrá otra protesta en la que estarán acompañados por sindicatos "en caso de no ser escuchados en nuestros pedidos".Así lo adelantó a Télamquien dijo que "estamos preocupados por la continuidad de nuestros trabajos ya que tenemos una modalidad de contratación que siempre es renovado en diciembre por un año, pero no está ocurriendo en esta oportunidad, le exigimos eso al ministro de Justicia"."Los espacios para la memoria llevamos adelante la política de memoria verdad y justicia, hacemos aportes a los juicios, una tarea pedagógica con instituciones educativas, son lugares que son prueba material para la justicia", añadió.Consultada sobre los motivos de la no firma del contrato hasta el momento, dijo que "los desconocemos, yo trabajo hace diez años en la Secretaría de DDHH y siempre los han renovado" y sumó que "estamos más preocupados teniendo en cuenta que la continuidad de las políticas de memoria están en riesgo con el nuevo gobierno".rezó la consigna de la manifestación que se realizó desde las 9.30 en la puerta de la sede de la cartera ubicada en Sarmiento 321, en el microcentro porteño.lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico militar.Previamente, en un comunicado, los trabajadores expresaron: "Los Sitios de Memoria dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación denunciamos que al día de la fecha,de sus contratos como sí ha sucedido en otros ministerios".Los trabajadores explicaron que en los Sitios de Memoriabajo esta modalidad laboral y representan casi el 90% de la totalidad de trabajadores" e indicaron que el ministro de Justicia saliente, Martín Soria, "se niega a renovar estas contrataciones"."Exigimos la inmediata firma de los contratos. De no ocurrir esto hacemos responsable al Ministro Soria y a este Gobierno por el vaciamiento de las políticas publicas de Memoria Verdad y Justicia. Frente a estos ataques y los que promete el nuevo gobierno negacionista, decimos que vamos a defender cada puesto de trabajo y cada Espacio de Memoria", puntualizaron los trabajadores.En tanto, advirtieron queasí como las tareas de investigación y de promoción de los Derechos Humanos, recibiendo a miles de visitantes cada año, entre muchas otras tareas en defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia"."Esta decisión del Ministro implica en los hechos no garantizarles a los trabajadores su continuidad laboral antes de que asuma el nuevo gobierno, dejándolos en la calle y vaciando estos Espacios de Memoria", concluyeron.