Diecisiete galerías argentinas participan de la Semana del Arte de Miami

Art Basel en Miami Beach.

Un total de 17 galerías argentinas participan desde este martes y hasta el 10 de diciembre de las feria., en coincidencia con launa celebración que convierte cada año al sur de Florida en el epicentro de la cultura a nivel internacional, con múltiples propuestas artísticas."La ciudad de Miami se convierte en una plataforma internacional para la difusión y visibilidad del arte argentino", dijeron desde Meridiano, la cámara que nuclea a las galerías argentinas y que acompaña su presencia en los eventos que se suceden a lo largo de la ciudad estadounidense, entre el 6 y el 10 de diciembre.junto a 277 galerías de 33 países.Oriunda de La Boca, la galería Barro exhibe obras de, un conjunto "que orbita en torno a la productividad, su fuerza inmanente y su cualidad humana, y la relación que estas establecen con un entorno, un contexto tanto social como natural", explicó Nahuel Ortiz Vidal.participa de la sección Positions con un solo show de Tobias Dirty titulado "La parte de atrás", mientras que Ruth Benzacar -presente en la sección principal- exhibe obras de cuatro artistas de la pampa argentina: Mariana Telleria, Chiachio & Giannone, Carlos Herrera y Roberto Aizenberg., según dijeron desde la galería.Obras deserán de la partida en la galería Jorge Mara - La Ruche, artistas "cuyas poéticas están involucradas con la palabra, el signo gráfico escritural y caligráfico", confirmaron desde ese espacio.Además, se exhibirán dibujos de Roberto Aizenberg en Kabinett, una sección fundamental de Basel Miami donde las galerías presentan espacios curados y concisos dentro de su propio stand, con trabajos de importancia histórica.En tanto,(1951-1994), "un proyecto que pretende reivindicar su legado reuniendo una cuidada selección de sus obras más destacadas", contó a Télam la galerista Florencia Giordana Braun en referencia a la serie "Liliana Maresca con su obra" (1983), que realizó con Marcos López, e "Imagen Pública - Altas Esferas" (1993), donde posó desnuda sobre un collage de imágenes tomadas de los archivos fotográficos del diario Página12.Por otra parte, la misma galería estará en el sector Meridians, que con curaduría de la mexicana Magalí Arriola contará con 19 proyectos a gran escala que trascienden las dimensiones de un stand tradicional.del artista argentino y activista por los derechos humanos Marcelo Brodsky.En otro extremo de la ciudad la feria Pinta Miami contará con la participación deEn tanto, la sección Nest exhibirá cinco galerías: las santafesinas Crudo Arte Contemporáneo y Subsuelo Galería de Arte y, por primera vez, las galerías: Moria, The White Lodge (Córdoba) y Valerie´s Factory.Se trata del sexto año consecutivo que Pabellón 4 participa en esa feria, en esta oportunidad con obras de los artistas Eduardo Rodríguez, Perla Benveniste, Carlos Cruz Diez, Dino Bruzzone, Paula Otegui, Jimena Fuertes, Andrea Tregear y Paul Sende.La cordobesa Sasha D Espacio de Arte contará con la presencia de los artistas Luciano Colman, Luis Wells, Pablo Vitali, Ike Tashiro y Pablo Morgante.- con su proyecto Arte y Solidaridad, que reúne trabajos de Liliana Porter, Pablo Siquier, Eduardo Stupía, Nicola Costantino, Guillermo Kuitca, Jorge Macchi y Emiliano Miliyo, quien exhibirá una réplica de la copa que la Argentina ganó hace un año en Qatar, titulada "Fake for Real. Non-Original Trophy".Afianzada como una "feria de arte independiente", Untitled Art contará con la participación de las galerías Pasto Galería, Herlitzka & Co. y, por primera vez en esta feria, las galerías Constitución y Vigil Gonzalez.En el caso de, presentará un solo show de Santiago Licata y Herlitzka hará lo propio con Hernán Marina, mientras que la Galería Constitución exhibirá al artista Martín Farnholc Halley. En el caso de Vigil Gonzalez, presentará una exhibición individual del artista Karlo Andrei Ibarra.Por último, la galería Calvaresi participará de la feria N.A.D.A. en la sección principal con obras de los artistas Sebastián Mercado y del pintor rosarino Luis Ouvrard.En otros eventos por fuera de las ferias de arte se puede destacar la presencia de la diseñadora argentina Jessica Trosman, con la exposiciónque reúne esculturas caracterizadas por la interacción de textiles, colores y materiales innovadores.Lo mismo ocurre con el impactante proyecto del rosarino Carlos Herrera, quien participa de la exposición "Tiempo extra" en el Design District, con obras que realizó con materiales reciclados -desde camisetas y shorts, hasta botines y canilleras- provenientes del club de fútbol Inter Miami, donde brilla otro argentino, Lionel Messi.en el denominado Faena District, con la exposición "Spaces of influence: Shaping Community In The Modern World", que incluye instalaciones del chileno Sebastian Errazuriz, del estadounidense Beeple -famoso por vender el NFT más caro de la historia- y la estadounidense Kelly Breez, "obras que exploran la tensión entre la comunidad y la individualidad, la tecnología y la tradición, el poder y las raíces", informaron desde Faena Art.Durante la Semana del Arte de Miami la oferta cultural de la ciudad se extenderá, en esos mismos días, por fuera de los centro de convenciones a muchos otros museos, colecciones privadas e instituciones culturales como The Bass, De la Cruz, Locust Projects, Pérez Art Museum Miami (PAMM) y la feria Design Miami, entre otros.