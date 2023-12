Piden que convoquen a un perito de la Corte para buscar a Nataniel Guzmán

Silvia Saavedra, madre del abogado Nataniel Guzmán (38) / Foto: Alfredo Ponce.

"Necesitamos que tanto el Procurador Gulle y el fiscal Gustavo Pirrello convoquen urgente al ingeniero Garbarz para realizar in situ la geolocalización fina para saber sobre su celular y toda la información que poseen las antenas" Silvia Saavedra

Silvia Saavedra, madre del abogado Nataniel Guzmán (38), quien es buscado desde el 27 de enero último en Mendoza, le solicitó al fiscal Gustavo Pirrello y al procurador general de Mendoza, Alejandro Gullé, que se convoque al ingeniero Ariel Garbarz, perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,de su hijo.Garbarz es perito del máximo tribunal nacional, experto en geolocalización fina y ya estuvo en Mendoza el pasado mes de julio capacitando a fiscales y peritos de la provincia., y desde fines de enero no se sabe nada de él.Su madre, Silvia Saavedra, en diálogo con Télam, afirmó: "El 27 de noviembre se cumplieron 10 meses sin saber qué sucedió con Nataniel Guzmán. Necesitamos que tanto el Procurador Gulle y el fiscal Gustavo Pirrello convoquen urgente al ingeniero Garbarz para realizar in situ la geolocalización fina para saber sobre su celular y toda la información que poseen las antenas".En ese sentido la madre del joven abogado alertó que esos datos "por el tiempo transcurrido se pueden perder"."En el medio solo hubo dilación y ante el temor de la llegada de la Feria Judicial, y el tiempo transcurrido, se pueden perder metadatos de las antenas de telefonía celular", explicó Saavedra."Es por ello que, y hasta la fecha no hay nada concreto, ni fecha fijada para dichos peritajes", agregó.que pueda dar luz sobre el paradero de su hijo, dijo."Me resisto como mamá a que mi hijo pase a engrosar la estadística de desaparecidos en democracia por desidia y mala praxis en la investigación. Por eso urge que convoquen al ingeniero Garbarz a Mendoza para realizar dicho peritaje", instó Silvia Saavedra."Hace 10 meses que lucho para que me entreguen a mi hijo, 10 meses que debo trasladarme a Mendoza todos los meses (ella está radicada en Bariloche) para que se activen y me den respuestas lógicas y positivas", cerró la madre.