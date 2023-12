"Sin vacaciones": los legisladores de la LLA, pendientes de las leyes que mandará Milei

Foto: Fabricio Paganetti.

Con el envío de la Ley Ómnibus se busca evitar la remisión de proyectos por separado y, así agrupar muchas iniciativas, de forma tal que el Congreso pueda tratarlas rápidamente

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/IMKaqf3bz2 — Javier Milei (@JMilei) December 5, 2023

La asunción presidencial tendrá lugar el domingo 10 de diciembre 11 horas.

Desmiento absolutamente lo publicado por @NegroYbarra en #LaNacion sobre una supuesta “encerrona” a @VickyVillarruel en el Senado. No tengo ninguna intención, ni mis pares, de quedarme en el cargo. El nuevo Pte Provisional debe empezar sus funciones el próximo 10 de diciembre. pic.twitter.com/3L9dvmJQzA — Claudia Ledesma Abdala de Zamora (@ClaudiaLAZamora) December 5, 2023

Este mediodía, en tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se despidió de los trabajadores del Senado, a cinco días del fin de su mandato, en un acto que se llevó a cabo en el edificio anexo de la Cámara alta y en el que recibió numerosas muestras de afecto

Legisladores nacionales electos de La Libertad Avanza (LLA) destacaron este martes la importancia de que las presidencias de ambas cámaras estén en manos de esa fuerza para garantizar la sanción de leyes clave que enviará el futuro mandatario, Javier Milei, a partir del 10 de diciembre, y que serán tratadas en sesiones extraordinarias, lo que anticipa un verano "sin vacaciones" para diputados y senadores.En tanto, se ultiman los detalles de la jura de los legisladores electos que se realizará este jueves.Por lo pronto, Milei convocó a la ciudadanía a asistir el domingo a las inmediaciones del Congreso Nacional, donde se realizará la ceremonia de traspaso y asunción del nuevo Presidente."Asunción presidencial. Domingo 10 de diciembre 11 horas. Congreso de la Nación. Traé tu bandera argentina", dice el flyer publicado en la mañana de este martes por Milei en su cuenta de la red social X (antes Twitter), junto a la leyenda "Viva la libertad carajo".El jueves se producirá la jura de los legisladores electos: en Diputados la ceremonia se realizará a las 11, mientras que en Senado se concretará a las 15.En el Congreso los legisladores de LLA confirmaron que el Presidente electo llamará a sesiones extraordinarias a partir del 11 de diciembre para tratar un importante paquete de leyes, entre ellas la denominada Ley Ómnibus, para lo cual ya están avanzando en posibles acuerdos con otras fuerzas políticas, ya que ese espacio sólo cuenta con 37 diputados y 7 senadores y deberá tejer alianzas con otras fuerzas para lograr la sanción de sus iniciativas.Con el envío de la Ley Ómnibus se busca evitar la remisión de proyectos por separado y, así agrupar muchas iniciativas, de forma tal que el Congreso pueda tratarlas rápidamente.Es que, para aprobar la sanción de las leyes consideradas clave, el Gobierno electo va a necesitar de una mayoría de 129 diputados y 36 senadores, por lo que debe garantizarse el apoyo legislativo de una fracción del PRO, de los radicales y de algún sector del peronismo.En ese sentido, el senador electo por Formosa por LLA, Francisco Paoltroni, propuesto por esa fuerza como presidente provisional del Senado, aseguró que los 7 legisladores en la Cámara alta de ese espacio político son "un montón" y se mostró confiado de poder alcanzar los consensos necesarios para aprobar las leyes, ya que consideró que la "mayoría de los legisladores desea un cambio"."A mí me parece un montón. Son 7 senadores que representan algo totalmente disruptivo y nuevo en la historia del país. No tengo dudas de que la mayoría de los legisladores desea un cambio y son conscientes de que la Argentina necesita un cambio de normas", afirmó Paoltroni por radio Urbana Play.En ese sentido, aseguró que el paquete "ómnibus" de leyes que prepara Milei tiene que aprobarse "lo más pronto posible para empezar a resolver los problemas de los argentinos" y no consideró un problema que el bloque de Unión por la Patria (UxP) se oponga.En esa misma línea, el diputado electo de LLA por San Luis Gabriel Bonoromi advirtió en su cuenta de X que "ninguno de los diputados y senadores" de LLA "se va a tomar vacaciones", al adelantar que, a partir del 11 de diciembre, estarán "trabajando 24/7 (todas horas de todos los días) en los proyectos" que Milei envíe al Congreso para que sean tratados en sesiones extraordinarias.En su cuenta de X el diputado electo escribió: "Sin descanso y sin respiro. Eso es lo que la gente espera de nosotros".En ese marco, el diputado nacional electo por LLA Carlos D'Alessandro adelantó lo que será la búsqueda de acuerdos con otras bancadas y fundamentó que la presidencia de la Cámara de Diputados debe estar en manos de LLA.Sostuvo en declaraciones a radio Futurock que si bien Cristian Ritondo y Florencio Randazzo tienen "trayectoria", dijo, "no se llevan bien con todos los bloques", y sostuvo que los libertarios tienen "más posibilidades de conseguir acuerdos" con otras fuerzas para avanzar en las leyes que impulsará Milei a partir del próximo domingo.Se refirió de esta manera a los dos dirigentes -Ritondo del PRO y Randazzo del 'schiaretismo'- que habían sido mencionados para presidir la Cámara de Diputados, pero que finalmente fueron desechados.Consultado sobre los motivos que llevaron a designar al riojano Martín Menem y dejar de lado la alternativa de que sea un dirigente de otro espacio quien presida Diputados, dijo que en ese espacio "creíamos importante manejar las Cámaras. Somos los que mejor expresamos las ideas libertarias y los que mejor vamos a defender las leyes que envíe Milei".De todos modos, D'Alessandro señaló que la decisión de que Ritondo no esté al frente de la Cámara baja "no significa que no trabajemos juntos" y puso de relieve que "las leyes van a ir en forma colectiva para empezar a trabajar el 11 de diciembre".Menem reemplazará a la actual titular del cuerpo, la massista Cecilia Moreau (Frente de Todos), que ejerce ese cargo desde el 2 de agosto de 2022, cuando reemplazó al actual ministro de Economía, Sergio Massa, en tanto que Paoltroni reemplazará a la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora, que asumió ese cargo el 10 de diciembre de 2019 a partir de la llegada del Frente de Todos al Gobierno nacional.Ledesma salió a desmentir esta mañana que tenga intenciones de continuar ejerciendo ese cargo a partir del 10 de diciembre próximo.En su cuenta de X, la senadora peronista por Santiago del Estero y esposa del gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, negó las versiones periodísticas que sostienen que el oficialismo en la Cámara alta no piensa garantizarle a Villarruel el apoyo para designar al formoseño Paoltroni."Desmiento absolutamente lo publicado por el diario La Nación sobre una supuesta 'encerrona' a @VickyVillarruel en el Senado. No tengo ninguna intención, ni mis pares, de quedarme en el cargo. El nuevo Presidente Provisional debe empezar sus funciones el próximo 10 de diciembre", escribió Ledesma.Este mediodía, en tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se despidió de los trabajadores del Senado, a cinco días del fin de su mandato, en un acto que se llevó a cabo en el edificio anexo de la Cámara alta y en el que recibió numerosas muestras de afecto.El encuentro, en la sede de Hipólito Yrigoyen y Solís, fue convocado por el gremio del personal legislativo (APL) que conduce Norberto Di Próspero, informaron a Télam fuentes parlamentarias.