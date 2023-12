Preocupa a gremios vinculados a la industria fueguina la caída de puestos de trabajo

Preocupación en diferentes sectores laborales fueguinos.

Sindicatos vinculados a la actividad industrial de Tierra del Fuego manifestaron preocupación por la situación del sector y la posibilidad que se generalicen los despidos e incluso el cierre de algunas fábricas instaladas al amparo de un sub régimen de promoción fiscal.Las alertas comenzaron la semana pasada ante el anuncio del(principal fabricante de electrónicos y autopartes en la ciudad de Río Grande)A ello se agrega la incertidumbre ante las posibles medidas que pueda adoptar la gestión del presidente electo Javier Milei respecto del sub régimen industrial fueguino., explicó un comunicado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande, al término de un congreso de delegados.La entidad la reclamó a la cámara empresarial Afarte (que nuclea a empresas del sector) el “reconocimiento y respeto incondicional” de las leyes laborales, y a las autoridades provinciales y nacionales la continuidad “de la ley 19.640 y del sub régimen de promoción industrial para Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.El gremio también decidió“Nos pronunciamos por la defensa de la industria nacional y los puestos de trabajo, la continuidad laboral, la recuperación salarial, el derecho a la salud pública, gratuita y de calidad, el derecho a la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad, el derecho al acceso a la vivienda, a través de programas instrumentados por el Estado nacional y destinados a las y los metalúrgicos”, agregó el pronunciamiento.Por su parte, el secretario general delen Tierra del Fuego, Rodrigo Cárcamo, admitió que en las empresas del rubro también se plantean suspensiones y otras situaciones preocupantes, derivadas de la falta de insumos.“Sumado a todo esto tenemos incertidumbre en cuanto a las medidas que pueda tomar el nuevo presidente. La apertura indiscriminada de importaciones para nuestro sector sería brutal. Si se cumplen estos planes de ajuste va a ser muy difícil transitar esta etapa”, opinó Cárcamo en diálogo con medios fueguinos.El dirigente textil recordó la época de los expresidentes Carlos Menem y Mauricio Macri, en los que “prácticamente desapareció la industria nacional. Tememos que eso mismo vaya a ocurrir en este gobierno de (Javier) Milei”, indicó.Según el gremialista fueguino, el riesgo “no es que vayan solamente por el sub régimen industrial” sino “sobre la ley de promoción económica y fiscal que beneficia a toda la isla. Con ello se afectaría toda la población y sería un combo completamente nefasto para la sociedad de la provincia”, concluyó el referente local del Setia.