"Ninguna administración se puede sentir orgullosa de la seguridad en Santa Fe"

Foto: Luis Cetraro

"Dejamos una provincia mucho mejor que la que hemos recibido" Omar Perotti

El, dijo este martes en Rosario que "el delito y el número de homicidios se han mantenido en niveles muy altos en la provincia de Santa Fe desde 2001, con algunos picos", y advirtió que "ninguna administración de la provincia de todos estos años se puede sentir orgullosa de la seguridad en Santa Fe".En una, el gobernado saliente reconoció que "cuando se trata de cuidar la vida no puedo hacer un análisis frío como en el caso de todas las obras que hicimos, y debo reconocer que hay políticas de seguridad en las que no hemos conseguido los resultados buscados, así como les ha pasado a todas las administraciones de la provincia de Santa Fe desde 2001".Consultado sobre la crisis de seguridad en Rosario, una ciudad jaqueada por los crímenes del narcotráfico, el gobernador justicialista sostuvo que ", son delitos de los que no somos responsables (el intendente rosarino Pablo) Javkin ni yo, por eso le hemos pedido al gobierno más fuerzas federales y hemos logrado que los legisladores nacionales se unan en el pedido del fortalecimiento de la Justicia Federal en Rosario".En este sentido, Perotti amplió que "las cárceles federales son lugares para que la persona que cometió un delito se rehabilite y se reinserte en la sociedad, pero lamentablemente el que entra comienza a generar nuevos problemas, muchos de estos delitos son originados en esas cárceles".Perotti, que estuvo, agregó: "Dejamos una provincia mucho mejor que la que hemos recibido, cuando teníamos las cuentas en cero y no podíamos pagar sueldos ni aguinaldos, la hemos ordenado, hemos hecho más de una obra por día, hemos terminado grandes obras, otras están en ejecución y otras están licitadas, y ahora dejamos los sueldos pagos y los aguinaldos depositados".En una extensa exposición sobre las 1.543 obras hechas durante su gestión, acompañada con información gráfica y audiovisual, Perotti destacó: "Hemos hechos grandes obras, como los seis acueductos, los cuatro gasoductos, uno de los cuales pasa por debajo de la laguna Setúbal, obras de mejora del tendido eléctrico, los Caminos de la Ruralidad, que con el ripio les cambiaron la vida a la gente del campo, las inversiones en salud en los hospitales de las grandes ciudades, el Boleto Educativo Gratuito y Billetera Santa Fe, que son herramientas que le mejoran la vida a la gente".En esta línea,, como el caso de Los Caminos de la Ruralidad, que ya anunció que continuará, así que le dejamos una provincia que ha apostado a la producción, al trabajo, a la educación, a la innovación científica tecnológica porque queremos que la próxima administración sea mejor que la nuestra".