Larroque pidió ser "prudentes" hasta conocer las nuevas medidas

Larroque abogó por mantener "prudencia". Foto: Eva Cabrera.

El ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad,y esperar a que el gobierno electo de Javier Milei confirme "la profundidad o magnitud " de las medidas que tome, aunque dijo que lo que se observa es "preocupante" y que la historia demuestra "cuáles son los resultados de aplicar políticas liberales en la Argentina"."La veo muy complicada, vemos contradicciones y seguro que a partir del 10 de diciembre conoceremos de manera oficial las definiciones, pero lo que se viene viendo es preocupante", advirtió el ministro provincial en declaraciones a El Destape Radio.Al analizar el escenario político, a cinco días de asumir el gobierno del libertario Milei,y lo que estamos observante es preocupante"."No es difícil adivinar los resultados de políticas liberales la historia argentina nos lo demuestra, en ese sentido, después habrá que tamizar a profundidad o magnitud, por eso digo tener prudencia y no anticiparse hasta que no se estén ejecutando", aseveró.Larroque habló de dos movimientos clave que deberá hacer el espacio una vez asumido el nuevo gobierno: uno el de "defender los derechos de nuestro pueblo", y el otro, el de "la responsabilidad política de poder generar una salida a futuro", aunque dijo que "es muy temprano hoy, ya que hay un gobierno recién electo con más de 3 millones de votos de diferencia y eso es elocuente pero tenemos le deber de decirle a nuestra sociedad que las recetas liberales no dan salida"., porque es nuestra obligación cuidar al peronismo y ponerlo en el lugar que corresponda que es darle esperanza a nuestro pueblo. Nosotros tenemos que ser mejores, no podemos echarle la culpa a nadie", comentó.Sobre las medidas que se adelantaron podría aplicar el nuevo gobierno, dijo que si bien "sabemos que no viene algo bueno", consideró que "es difícil anticiparse cuanto todavía no están claras cuales son las medidas".Por otro lado, fue consultado sobre la reunión del lunes donde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) presentó a sus nuevas autoridades junto a la cúpula de la CGT y la CTA.para hacer frente a las propuestas del gobierno electo de Milei, y dijo que notó "que los compañeros y compañeras tienen voluntad de defender los derechos y todo aquello que viene siendo muy castigado en la Argentina"."Uno no quiere ser agorero pero es muy difícil no ser pesimista", manifestó.En tanto, evitó entrar en polémicas sobre los dichos del presidente Alberto Fernández sobre la pobreza, y dijo que "cuando tuve que plantear las cosas lo hice, pero hoy carece de sentido"."Hoy nosotrosal pueblo y a la militancia y esto es algo del pasado, que cuando yo tuve que hablar lo hice", subrayó y rescató el lugar de Sergio Massa en la campaña.Sobre el rol del gobernador bonaerense reelecto, Axel Kicillof, consideró que "tiene la responsabilidad de gobernar la provincia más grande del país, con la mayores asimetrías, con un conurbano inmenso, con una capacidad productiva que genera el 40% de lo que se produce en la Argentina y recibe solo un 22% de coparticipación, así que hay que asumir ese desafío".fue una derrota muy dura del peronismo (Kicillof) emerge como uno de los compañeros, no el único, sino junto a Sergio que hizo un esfuerzo muy grande y de otros compañeros, de tener la responsabilidad de recomponer, la tarea de cara a lo que viene", indicó.