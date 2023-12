River sigue de cerca el futuro de Gonzalo Montiel

Gonzalo Montiel en el Nottingham Forest.

El último mano a mano contra Central lo ganó River en Córdoba

La dirigencia de River Plate y el entrenador Martín Demichelis siguen de cerca la resolución de la situación de Gonzalo Montiel con el Sevilla, por si se abre la posibilidad de un regreso a la Argentina del lateral campeón del mundo.En ese contexto,luego de cederlo a préstamo para que recupere valor de mercado ante la falta de minutos en la Premier League.El ex jugador de River no está jugando en el equipo inglés y como desde su llegada apenas sumó 166 minutos en cuatro partidos y 71 minutos más por la Copa de la Liga inglesa, el Sevilla lo quiere recuperar para luego negociarlo en el mercado de pases dl invierno europeo que se abrirá en enero de 2024.y rendimiento observa la posibilidad de traerlo a préstamo para que juegue la Copa Libertadores del año que viene.En los últimos años, tanto Marcelo Gallardo como Martin Demichelis probaron con Emanuel Mammana, Milton Casco, Santiago Simón y Andrés Herrera en el lateral derecho pero ninguno pudo adueñarse del puesto.mientras desde España aseguran que el autor del gol de penal que le dio la Copa del Mundo a Argentina aún tiene mercado en Europa.de la ciudad de Córdoba., será el cuarto "mata-mata" entre ambos equipos, ya que en los antecedentes hay tres cruces por Copa Argentina.Además de la mencionada final que aquel equipo de Marcelo Gallardo le ganó al de Eduardo Coudet se habían enfrentado por Copa Argentina en las ediciones de 2015 y 2014, ambos con triunfos para el equipo "Canalla".En el primero de los encuentros, el partido fue 2-0 para los rosarinos por segunda ronda y en el segundo también resultó triunfo del "Canalla" por penales 5-4 tras igualar sin goles por instancias de cuartos de final.Si bien no fueron mano a mano, River eliminó a Central y pasó a semifinales.Asimismo,y, si se contabilizan los últimos 4 partidos, hay ventaja para Central con un par de triunfos y un par de empates.