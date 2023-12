Llega a las salas "Elijo Creer", la película oficial de la consagración en Qatar

foto: Fernando Gens.

"Elijo Creer", el documental que repasa la gesta de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, se estrenará el jueves próximo en los cines, a 11 días del primer aniversario del título mundial, con el relato en off del actor Ricardo Darín, y producida por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), GM, Tronito y el Grupo Octubre.que Lionel Messi condujo a la gloria el 18 de diciembre de 2022.En el caso de "Elijo Creer", la pieza explora durante una hora y 20 minutos la previa del seleccionado "albiceleste" en Qatar, el recorrido y la consagración en el Lusail Stadium.El guión, relatado con la voz en off de Ricardo Darín, da la posibilidad de volver a ver una y otra vez a Lionel Messi levantando la ansiada Copa de Mundo, la tercera de Argentina en la historia, y también a "Dibu" Martínez bailando, todo esto en pantalla gigante y desde la comodidad de un cine.Afortunadamente, hubo quien sí se lo imaginó en ese momento y lo hizo realidad en esta película que es la oficial de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), que participó activamente en la producción.Hubo un día en el que el equipo del pueblo volvió a casa y en una peregrinación interminable encontró su tierra prometida. Hubo un día en el que un Mesías bajó del cielo a la tercera estrella. Hubo un día en el que le rendimos tributo a un equipo de espíritu indomable. Y fuimos felices por ellos, con ellos, gracias a ellos", narra la inconfundible voz de Darín.y, mientras se suceden innumerables imágenes del pueblo argentino copando las calles para celebrar el título.Pero más allá del inestimable aporte de un actor de la categoría de Darín, el plus de la película es que los verdaderos protagonistas son los jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Scaloni.Así, el "Dibu" Martínez, Rodrigo de Paul, Nicolás Otamendi, Angel Di María, Enzo Fernández, Julián Alvarez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Leo Messi van apareciendo uno a uno para repasar, en algunos casos con mucho humor, todo lo vivido en Qatar.comenzó con el golpazo frente a Arabia Saudita en la derrota en el debut por 2 a 1 yComo no podía ser de otra manera, también tiene su participación especial Scaloni, con un imperdible dentro de un auto, en el que analiza la reacción del público ante la derrota."Tenemos que saber que podemos perder", explica el DT ante la atenta mirada de Claudio "Chiqui" Tapia, el presidente de AFA que también hace su aporte en el documental, siempre acompañado por la Copa del Mundo.Que se olvidó de la grieta por este grupo de pibes que pudo coronar un sueño que perseguimos hace muchos años", contó Pablo González, productor periodístico del documental, en un preestreno para la prensa que se llevó a cabo anoche.El film cuenta, además, con producción general de Gonzalo Arias, el guión de Martín Méndez, la producción de Víctor Santa María y Sebastián Rollandi, y con Mariano Suez como productor asociado.Entre los momentos más destacados, sin dudasLa historia detrás de la lesión de Rodrigo de Paul, la decisión de jugar el partido por los cuartos de final y el apoyo de Leo en ese momento de incertidumbre para el volante son otros de los momentos que revela el documental.y que sirvió como una inyección de ánimo para el plantel que, dio vuelta la página, recuperó su identidad y fue por la gloria que consiguió ante Francia el 18 de diciembre del año pasado.