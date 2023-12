El rendimiento de los estudiantes se mantuvo estable en matemáticas, lectura y ciencias

Unos 690.000 estudiantes realizaron la evaluación de la que la Argentina participa desde 2001 / Foto: Archivo.

Los resultados obtenidos por los estudiantes argentinos de 15 años en la última prueba internacional PISA realizada el año pasadoaunque, si se compara con lo ocurrido una década atrás, "el rendimiento en matemáticas cayó unos 10 puntos", manteniéndose estable para las otras dos asignaturas.Unos 690.000 estudiantes realizaron esta evaluación de la que la Argentina participa desde 2001, entre ellos 12.111 estudiantes de 457 colegios argentinos, lo que estadísticamente representa a alrededor de 596.300 estudiantes de 15 años, es decir, a aproximadamente el 84% del total."Las: el rendimiento promedio de los estudiantes en estas materias va en la dirección equivocada", dice el informe de la última prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) dado a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).La prueba PISA 2022 que originalmente debía realizarse en 2021, se retrasó un año debido a la pandemia de Covid-19.Los estudiantes argentinos-es decir, dos menos que en 2018-, 401 puntos en lectura - es decir, 1 punto menos que en la medición anterior- y 406 puntos en ciencias (dos puntos más que cuatro años antes).Así, la Argentina ocupa la posición 65° entre los 81 países y economías evaluadas en matemáticas, la 58° en lectura y la 59° en ciencias, integrando en los tres casos el grupo de los rendimientos "por debajo del promedio".El informe resalta que entre 2018 y 2022,, se redujo "en matemáticas y lectura, mientras que no cambió significativamente en ciencias".Y si la comparación se hace respecto de 2012, "la proporción de estudiantes (argentinos) con calificaciones inferiores al nivel básico de competencia", es decir, correspondiente al nivel 2 entre 6 niveles, "aumentó en seis puntos porcentuales en matemáticas; no cambió significativamente en lectura ni en ciencia".En matemáticas,, una proporción significativamente menor que el promedio registrado entre los países de la OCDE, que es de 69%.Pertenecer al nivel 2 o superior, implica, como mínimo, que "estos estudiantes pueden interpretar y reconocer, sin instrucciones directas, cómo se puede representar una situación matemáticamente simple", por ejemplo "comparar la distancia total a través de dos rutas alternativas, o convertir precios en una moneda diferente".En cambio, el 85% de los estudiantes en Singapur, Macao (China), Japón, Hong Kong (China), Taiwán, y EstoniaPor otro lado, "casi ningún estudiante en Argentina tuvo un rendimiento alto en matemáticas, lo que significa que alcanzaron nivel 5 o 6 en la prueba de matemáticas PISA", un peldaño que alcanzó el 9%, en promedio, de las poblaciones educativas de los países participantes.En tanto, seis países y economías asiáticas(5 y 6): Singapur (41%), Taiwán (32%), Macao (29%), Hong Kong (27%), Japón (23%) y Corea (23%).Los estudiantes ubicados en estos niveles "pueden modelar situaciones complejas matemáticamente y pueden seleccionar, comparar y evaluar estrategias apropiadas de resolución de problemas para abordarlos".Sin embargo, sólo en 16 de los 81 países y economías que participaron en PISA 2022,Si el análisis se traslada a las habilidades de lectura, "alrededor del 45% de los estudiantes en Argentina alcanzaron el nivel 2 o superior en lectura", siendo el promedio de 74% entre todos los participantes de la evaluación internacional.En este nivel, los adolescentes al menos "pueden, encontrar información basada en criterios explícitos -aunque sean complejos-, y que reflexionar sobre el propósito y forma de los textos cuando así se le solicite explícitamente".El porcentaje de estudiantes de 15 años que alcanzaron los niveles mínimos de competencia en lectura -es decir, nivel 2 o superior- variaron del 89% en Singapur al 8% en Camboya.En Argentina, sólo el 1% de los estudiantes obtuvo una puntuación de nivel 5 o superior en lectura, es decir,En este nivel básico, "los estudiantes pueden comprender textos extensos, manejar conceptos abstractos o contrarios a la intuición, y establecer distinciones entre hechos y opiniones, basadas en señales implícitas relacionadas con el contenido o fuente de la información".Para la tercera de las materias evaluadas, ciencias, "alrededor del 46% de los estudiantes en Argentina alcanzaron el nivel 2 o superior",Quienes se posicionaron en esta categoría, son capaces de "reconocer la explicación correcta de fenómenos científicos conocidos y puede utilizar ese conocimiento para identificar, en casos simples, si una conclusión es válida en base a los datos proporcionados".En la Argentina,, es decir, demostraron ser competentes en nivel 5 o 6, lo que logró, en promedio, el 7% de todos los estudiantes evaluados a nivel mundial.En estos niveles, los adolescentes "puedena una amplia variedad de situaciones, incluidas las desconocidas".Por otro lado, el 17% de los estudiantes reportaron no sentirse seguros en su camino a la escuela, es decir, casi el doble que el promedio mundial que se ubicó en 9%.