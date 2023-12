Trabajadores de Espacios de Memoria se movilizan por la renovación de 600 contratos

Espacio de Memoria Atlético

Trabajadores estatales dese movilizarán este martes en reclamo de la renovación de 600 contratados."No somos casta, somos trabajadores", dice la consigna de la manifestación que se realizará en la puerta de la sede de la cartera ubicada en Sarmiento 321, en el microcentro porteño.Se trata de trabajadores de los, lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico militar.En un comunicado difundido en las últimas horas, los trabajadores expresaron: "Los Sitios de Memoria dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación denunciamos que al día de la fecha, no han firmado la renovación de sus contratos como sí ha sucedido en otros ministerios".Los trabajadores explicaron que en los Sitios de Memoria "hay más de" e indicaron que el ministro de Justicia saliente, Martín Soria, "se niega a renovar estas contrataciones"."Exigimos la inmediata firma de los contratos. De no ocurrir esto hacemos responsable al Ministro Soria y a este Gobierno por el vaciamiento de las políticas publicas de Memoria Verdad y Justicia. Frente a estos ataques y los que promete el nuevo gobierno negacionista, decimos que vamos a defender cada puesto de trabajo y cada Espacio de Memoria", puntualizaron los trabajadores.En tanto, advirtieron que "los trabajadores de estos Espacios sostienen desde hace más de 15 años la conservación y preservación de los excentros clandestinos, así como las tareas de investigación y de promoción de los Derechos Humanos, recibiendo a miles de visitantes cada año, entre muchas otras tareas en defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia"."Esta decisión del Ministro implica en los hechos no garantizarles a los trabajadores su continuidad laboral antes de que asuma el nuevo gobierno, dejándolos en la calle y vaciando estos Espacios de Memoria", concluyeron.