La CGT y la CTA recibieron a las nuevas autoridades de la UTEP

La UTEP presentó en la CGT a sus nuevas autoridades

"Estamos acá juntos ratificando que no hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Acá no hay enfrentamiento entre formalidad e informalidad porque todos queremos que mas allá de la relación laboral que se establezca que sea con trabajo digno y con derechos" Héctor Daer

Hace unos años estábamos en la calle contra la reforma laboral de Mauricio Macri y hoy no solo nos vuelve a gobernar el macrismo sino también el menemismo. Vamos a ser los primeros que vamos a estar en la calle si quieren tocar los derechos" Pablo Moyano

"Todos los compañeros que fueron a votar masivamente dando protagonismo al pueblo humilde para fortalecer una herramienta que está organizada para defender derechos de un sector que ha sido históricamente invisibilizado y estigmatizado" Alejadro Gramajo

(UTEP) presentó este lunes a sus nuevas autoridadesen un "gesto de unidad de toda la clase trabajadora" para hacer frente a las propuestas del gobierno electo de Javier Milei, que plantea "desregular la economía y el trabajo".Las organizaciones que forman la UTEP y los dirigentes electos el pasado 29 de noviembre fueron recibidos por la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el histórico Salón Felipe Vallese, en la calle Azopardo 802.Sobre el escenario,, y otras de las nuevas autoridades de la lista de unidad denominada Celeste y Blanca por Tierra Techo y Trabajo acompañaron a los dirigentes de la CGT y CTA, comoEn su intervención, el cotitular de la CGTindicó: "Estamos acá juntos ratificando que no hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda" por estar o no sindicalizados y destacó que las organizaciones "sabemos el rol que tenemos en la sociedad y cuando nos organizamos lo hacemos para avanzar y que no avancen sobre nosotros cuando las condiciones son adversas", para que "esa ley ómnibus no sea el ómnibus que nos pase por arriba a los trabajadores", dijo en referencia al paquete de iniciativas que el presidente electo prepara para enviar al Congreso."Esto muestra que acá no hay enfrentamiento entre formalidad e informalidad porque todos queremos que mas allá de la relación laboral que se establezca que sea con trabajo digno y con derechos", consideró Daer.En sintonía, el cosecretario general de la CGTconsideró en referencia a las propuestas de ajuste de La Libertad Avanza: "Hace unos años estábamos en la calle contra la reforma laboral de (el expresidente) Mauricio Macri y hoy no solo nos vuelve a gobernar el macrismo sino también el menemismo"., aseguró Moyano sobre las propuestas que impulsa la futura administración a través del conjunto de leyes llamadas ómnibus que, según el dirigente camionero, "muchas son para cagarnos a los laburantes".En ese sentido celebró "esta reunión que es el principio de la unidad que también se va a dar en la calle" y propuso dialogar también con los gobernadores "a ver qué van a hacer cuando los empiecen a apretar y tengan que elegir si están con los trabajadores o con los empresarios".En su discurso, el dirigente de UTEP aseguró que "en la Argentina que viene la unidad va a ser fundamental" y llamó a "no enojarnos con el pueblo cuando nos da enseñanzas" en referencia al resultado del balotaje en el que triunfó la fórmula Javier Milei-Victoria Villarruel por sobre la dupla de Unión por la Patria integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi."No vamos a poder recuperar más el Gobierno si no hacemos", aseguró el secretario general electo.Asimismo destacó la "creatividad política para resolver problemas" que se plantean desde las organizaciones del campo popular y confirmó que "más allá de que a la política y a la Justicia no le guste, ahí vamos a seguir reclamando techo, tierra y trabajo".En declaraciones a Télam, Gramajo reconoció a "todos los compañeros que fueron a votar masivamente dando protagonismo al pueblo humilde para fortalecer una herramienta que está organizada para defender derechos de un sector que ha sido históricamente invisibilizado y estigmatizado" en referencia a los trabajadores informales y de la economía popular.Respecto a la situación de los trabajadores populares frente a las medidas que propone la nueva administración de La Libertad Avanza, Gramajo auguró "una situación muy dificultosa para una parte importante de nuestro pueblo, no solo para los sectores más humildes, sino también para los sectores medios porque están hablando de hacer un ajuste importante durísimo sobre tarifas" y destacó: "Vamos a ser solidarios con todos los sectores que sufran el ajuste y vamos a estar acompañando cada una de las peleas".En tanto, el secretario general de la CTA Autónoma (CTA-A),y destacó la necesidad reforzar el "compromiso para que no nos divida este capitalismo de descarte que quiere ningunear a los trabajadores como actores de la sociedad".Godoy consideró que el futuro que plantea las propuestas libertarias "es más de lo peor de nuestro pasado y no tienen nada nuevo que ofrecer a la sociedad".Por su parte, el secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky, llamó a "estar juntos en este momento difícil porque la clase trabajadora es una sola, no solo los sindicalizados sino también las organizaciones de la economía popular que la pelea en los barrios".y llamó a "incluir (en la lucha) a sectores empresariales que quieran defender la industria nacional para dar la pelea tanto en la calle como en el Congreso".Sobre el escenario pasadas las 17.30 hablaron también las autoridades electascomo secretarias generales adjuntas; Ramiro "Vasco" Berdesegar como secretario de organización y Johanna Duarte secretaria gremial y el exdirigente de la UTEP,Asistieron al acto el ministro de desarrollo de la comunidad bonaerense, Andres Larroque; el dirigente social, Juan Grabois; la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos; el titular de Trabajo bonaerense, Walter Correa; el secretario de Economía Social y dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro; el secretario general nacional de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez; la diputada Natalia Zaracho; el dirigente del Movimiento Evita, Gildo Onorato; Humberto Tumini de Libres del Sur; el Padre "Charly" Olivero y militantes de la UTEP, miembros del sindicato de Canillitas, Sutep; MTE; CCC; Barrios de Pie, Movimiento Evita, CTAA, CTA, CGT, entre otros.