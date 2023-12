Riquelme: "Es muy bueno que la jueza Romero se haya hecho socia en 2013, todo está bien"

Riquelme pide que los hinchas puedan votar. / Foto: X@BocaJrsOficial.

El candidato a presidente de Boca Juniors por el oficialismo,Riquelmeeste lunes, Analía Romero,porque, ya que esto supone que está todo bien también con los socios que acaban de objetar y que impidieron el sufragio de ayer"."Estaba todo preparado para las elecciones, iba a ser una fiesta y no se pudo hacer. Pero yo amo a este club y a mi país, y entonces tengo que confiar en la justicia", dijo Riquelme en el programa del canal oficial del club, llamado "El Juego de Boca", que conducen los periodistas Vito Amalfitano y Roberto Rinaldi."Pero hoy cambiaron a la jueza Alejandra Abrevaya por Analía Romero, que es socia activa de Boca desde 2013, y si aceptó que la pasaran a ese rango junto con su marido y su hijo, significa que está todo bien, porque justamente por el cargo que tiene, que haya considerado que eso está bien supone que vamos a poder votar, ya que justamente ayer no se pudo hacerlo por algo igual que pasó con otros asociados en estos días", sostuvo.Riquelme ponderó "la manifestación del domingo, que fue maravillosa" y agregó: "Pasó todo lo que pensamos que iba a pasar, y como soy tan hincha como todos los bosteros, les tengo que pedir que ahora más que nunca no nos podemos relajar ni un segundo, porque el señor Mauricio Macri nos quiere intervenir el club"."Lionel Messi caminó hace muy poco la cancha de Boca para el partido de la selección con Uruguay y dijo que la Bombonera está cada vez más linda, cuando esta gente de la oposición dice que está todo mal". apuntó."Porque cuando al candidato Andrés Ibarra le preguntamos por los 51.473 que se hicieron desde 2013 hasta 2019, él siempre se hace el tonto, y nosotros queremos que voten todos, ellos también como así los 13.000 que pasaron ahora de ser socios adherentes a activos, y que es lo que traba estas elecciones, pero es lo mismo que la jueza Romero aprobó para ella, su marido y su hijo en 2013", insistió.Riquelme apuntó otra vez contra Ibarra: "Le falta el respeto a los jugadores del club, y las cosas que dice se las indica su jefe, Macri, porque es su empleado. Y lo que quieren, insisto, es intervenir al club, y después vendérselo a sus amigos de afuera"."Nosotros como club le hicimos juicio a esa persona que hizo una falsa denuncia para impedir que se votara el sábado pasado por razones religiosas (el Shabat). Y lo que nosotros queremos es votar, tal como dice el Estatuto, porque después de un año todos los socios tienen el derecho a voto", concluyó