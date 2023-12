Scholz pidió encontrar la forma de cerrar el acuerdo comercial Mercosur-UE

El canciller alemán pide encontrar la forma de cerrar el acuerdo comercial MERCOSUR-UE VER VIDEO

Olaf Scholz, a favor del acuerdo. /Foto: AFP:

"Pido a todo el mundo implicado a ser tan pragmático y tan dispuesto como sea posible para alcanzar un compromiso y, así, que podamos terminar esto" Olaf Scholz, canciller alemán

El canciller alemán, Olaf Scholz, instó este lunes a todas las partes a, negociado desde hace mucho tiempo y que encuentra escollos por las políticas proteccionistas de varios miembros de Europa."Pido a todo el mundo implicado a ser tan pragmático y tan dispuesto como sea posible para alcanzar un compromiso y, así, que podamos terminar esto", declaró Scholz durante una rueda de prensa en Berlín junto al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aludiendo al pacto comercial.Lula dijo que no renunciará al acuerdo comercial yLa UE y Mercosur - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay - convinieron las líneas generales de un posible pacto de libre comercio en junio de 2019 tras dos décadas de duras negociaciones, pero aún no han dado los últimos retoques al acuerdo.La Comisión Europea, que negocia en nombre de los 27 países de la UE, y Brasil -que preside actualmente el Mercosur- tenían grandes esperanzas de sellar definitivamente el acuerdo en una reunión celebrada en Río de Janeiro el 7 de diciembre.Sin embargo,, y además Paraguay, próximo presidente temporal del nucleamiento sudamericano, ha señalado que no podrá él énfasis de su gestión en este acuerdo, debido a los sucesivos rechazos de las partes, que impiden llegar a un acuerdo."Hablé con el presidente (de Francia, Emmanuel) Macron" este fin de semana, afirmó Lula. "Como todos los presidentes franceses", mencionó "problemas financieros con los agricultores franceses", añadió.El sábado en Dubái, Macron calificó el acuerdo de "mal remendado", afirmando que "no tenía en cuenta la biodiversidad ni el clima".Argentina, por su parte, indicó el domingo que tTanto el presidente argentino saliente, Alberto Fernández, como su ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, que dejarán el cargo el próximo domingo, 10 de diciembre, aseguraron quePor otra parte, el futuro presidente argentino, Javier Milei, criticó el acuerdo con la UE en su campaña y amenazó con retirarse del Mercosur.Sin embargo, el portavoz de la Comisión Europea, Balazs Ujvari, declaró en Bruselas que la UE y Mercosur siguen aspirando a concluir el acuerdo "lo antes posible"."En el último mes se hicieron progresos sustanciales, y ambas partes se comprometieron a alcanzar un acuerdo que aborde eficazmente las preocupaciones climáticas", indicó Ujvari.