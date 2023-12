El colectivo Ni Una Menos tiene una plaza con su nombre en Viena

El colectivo Ni Una Menos frente al cartel que indica el nombre de la plaza. (Foto: gentileza Natalia Hurst).

El movimiento que nació en nuestro país en 2015 ya marcó huellas en Austria. (Foto: gentileza Natalia Hurst).

En español y en alemán. (Foto: gentileza Natalia Hurst).

La filial vienesa

Ni Una Menos, una lucha sin fronteras. (Foto: gentileza Natalia Hurst).

Desde la semana pasadaen español, con su correspondiente traducción al alemán. Fue un proyecto aprobado en marzo en el 9no Distrito para contar con un lugar central de conmemoración contra los feminicidios.La inauguración forma parte decontra la violencia contra la mujer que nació en la Argentina y se extendió por todo el mundo“Para este año, en el que el tema, felizmente, está instalado en las calles de Viena, planeamos tres actividades: un encuentro para hacer un collage con un protosindicato de chicas niñeras que se está armando y tiende a agrupar a quienes trabajan de eso en Austria que son mayormente latinoamericanas. También hubo una performance y un stand en la biblioteca local”, cuenta la soprano argentina Natalia Hurst, una de las motorizadoras de la llegada de la ola violeta al país donde está radicada desde 2001., pero el plato fuerte fue la imposición del nombre del movimiento feminista a un espacio público de la ciudad., cuenta Hurst, quien comparte el colectivo que se define como “un grupo activista feminista decolonial, independiente políticamante y sin ánimo de lucro”.“Nos financiamos a través de nuestras actividades, conferencias y talleres.que impera en nuestra sociedad: Asumir responsabilidades, informarnos, repensar, crear conciencia y alternativas”, cuentan en su manifiesto.La imposición del nombre a la plaza se da en un año en el que. El lugar elegido queda frente al quiosco de la estación de metro donde Ashraf A., de 47 años, golpeó a su ex pareja Nadine W. el 5 de marzo de 2021. Luegoy cerró el puesto para que no pudiese escaparse. Nadine estuvo hospitalizada un mes pero llegó con el 75 por ciento de su cuerpo quemado y los médicos no pudieron salvarla.En primera instancia la idea era ponerle el nombre de Nadine a la plaza, pero su familia se opuso y. por eso, se llamaen español. "”, explica Hurst, quien estuvo en el acto de imposición de nombre con una tiara de rosas rojas en la cabeza.“Debemos hacer visible la violencia extrema e invisible contra las mujeres para pedir al gobierno que actúe y a la comunidad que muestre su solidaridad. También. argumentan desde el manifiesto del grupo que logró plantar bandera en el lugar donde Wolfgang Amadeus Mozart compuso gran parte de su música.Luego aparecieron compañeras de Colombia, México, Perú, Brasil y España”, cuenta Hurst desde Viena con un teclado que no tiene la letra “ñ”. “Desde entonces por el grupo pasó gente de 15 países al menos. Sobre todoque tejieron comunidad allí. Es inspiración y motor de diferentes iniciativas autogestivas feministas, ya sea desde el activismo, el trabajo social, la performance, la música o las artes plásticas, el trabajo de documentalistas e investigaciones académicas”, agrega.NI Una Menos Austria dio origen a una decena de estas iniciativas que actualmente siguen creciendo en Viena. De esta manera se fueron construyendo puentes con grupos austríacos y de otras nacionalidades, también con organizaciones feministas locales de larga trayectoria como LEFÖ y las Casas Autónomas para Víctimas de Violencia en Austria (AÖF), quienes hoy llevan el registro "oficial" de femicidios.Desde el inicio y hasta el presente se llevan las acciones de forma interdisciplinaria y artivista.En el 2019 se realizó junto con la organización Chile Despertó /Viena un llamado abierto a realizarque reunió a 80 mujeres en la Plaza de los Derechos Humanos de esta ciudad.A partir del 2020, en plena pandemia, se creó la alianza de nuevos colectivos feministas Claim The Space que posibilita extender estos conceptos fuera de la comunidad migrante dentro del activismo local,, cada vez más numerosas, generando una asamblea permanente de acción contra la violencia patriarcal.