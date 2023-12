"Le pegué un tiro en la cabeza", confesó el femicida que había simulado un robo en Lanús

El Hospital Oscar Alende, de Ingeniero Budge, al que llegó la víctima del femicidio ya sin vida. (street view)

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463

Un hombre de 67 años que la a un hospital dey que en principio había denunciado que había sido baleada durante un asalto en el partido bonaerense de Lanús, quedó detenido por femicidio luego de que se quebró yy que había descartado el arma, informaron este lunes fuentes policiales y judiciales.y tiré el arma", fue la frase que, según lo registrado por la policía, el hombre dijo anoche ante testigos y personal policial cuando se autoincriminó y quedó detenido por el femicidio de(43).Las actuaciones se iniciaron el domingo por la tarde, cuando el ahora imputado, Ismael Antonio Rodríguez (67), de ocupación changarín, se había presentado en la comisaría 5ta. de Lanús, para denunciar que alrededor de las 18.20 había sido víctima de un asalto cuando circulaba con su camioneta Ford F-100 color celeste porRodríguez explicó que iba con su pareja, Ferreyra, cuando les cruzaron un auto para detener su marcha, del cual bajaron dos delincuentes, y cuando uno de ellos ingresó medio cuerpo por la ventanilla se puso a forcejear con la mujer y le efectuó un disparo con un arma de fuego.El denunciante contó que desde allí trasladó en su vehículo a la mujer, donde Ferreyra llegó ya fallecida con un balazo en el cráneo y en el rostro.La causa de lo quecomenzó a ser investigada por la fiscal en turno, Silvia Bussano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, quien de inmediato puso a trabajar a los detectives del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la seccional con el fin de ubicar potenciales testigos y cámaras de seguridad para reconstruir el hecho y hallar alguna imagen y pista sobre los autores del crimen.Voceros policiales informaron a Télam que alrededor de las 23 de anoche, y ante las "inconsistencias" de Rodríguez en su relato de los hechos, el hombre se quebró de manera espontánea ante los investigadores y, frente a un testigo,"Se convocó a un testigo civil, un ciudadano que en ese momento estaba en la comisaría, y delante de él y de algunos policías Rodríguez hizo su confesión", explicó a Télam una fuente judicial.y, al tratarse de un femicidio, la fiscal Bussano giró todas las actuaciones a su colega Mariela Verónica Montero, de la UFI 8 Especializada en Violencia Familiar y de Género de Lanús.Si bien aún se aguarda los resultados de la autopsia que iba a realizarse en la morgue judicial ubicada en los Tribunales de Lomas de Zamora, los médicos que asistieron a la víctima detallaron en, detallaron las fuentes."La ubicación de los orificios de bala es compatible con la confesión del imputado. Desde el asiento del conductor, apoyó el arma del lado izquierdo de la cabeza de la mujer que iba sentada en el asiento del acompañante y le disparó", confió a Télam la fuente judicial consultada.La misma fuente indicó que entre las 5 y las 9 del lunes personal policial y de Científica, pero no fue encontrada, por lo que se especula que lo hizo en otro sitio, o que alguien la halló tirada y se la llevó.La fiscal indagó este mediodía al changarín como autor de unLas fuentes indicaron que si bien Montero esperaba que Rodríguez repita la confesión que dio en la comisaría 5ta. de Villa Diamante, con asistencia de su defensa,Pese a no tener valor judicial, la confesión que dio en la comisaría de todas formas quedó asentada en la causa con la declaración testimonial de los policías y el testigo que la presenciaron.ya pidió informes y por el momento no encontró registros en su UFI de ninguna denuncia previa de Ferreyra hacia Rodríguez, aunque esperaba localizar a familiares o allegados a la víctima que puedan aportar datos sobre la relación de pareja. El imputado tiene domicilio a unas cinco cuadras de donde dijo que cometió el femicidio.Según un informe publicado el viernes pasado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en los primeros once meses del 2023 hubo 302 víctimas de violencia de género,, cuatro de trans/travesticidios y 22 de femicidios vinculados de varones adultos y niños.Esta organización publica cada mes un recuento de casos con el fin de visibilizar los hechos de violencia de género ante la demora que conlleva el cálculo de las cifras oficiales anuales, las cuales son elaboradas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en base a los expedientes judiciales. El último informe, que contabilizó los crímenes cometidos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, señaló quesiendo la provincia de Buenos Aires el distrito con más casos en términos absolutos (97).Además, el relevamiento señaló que 57 de las 302 víctimas habían realizado una denuncia previa contra el agresor, mientras que 20 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención en su contra. Otro dato que destaca el citado informe es que