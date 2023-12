Tras suspender las elecciones en Boca, la jueza Abrevaya se aparta de la causa

en el marco de la cual fueron suspendidas las elecciones en Boca Juniors, luego de la recusación presentada por el club debido a irregularidades en el proceso de investigación y falta de garantías de imparcialidad.La magistrada tomó la decisión este lunes, con lo cual, mediante un sorteo de rigor, previa confirmación de la Cámara, deberá definirse qué juez se hará cargo de las actuaciones referidas a los comicios que debieron realizarse el domingo.en relación a la habilitación irregular de unos 13.364 socios en el padrón.La fórmula del expresidente "xeneize" argumentó que ese universo de asociados había pasado de forma indebida de la categoría adherente a la de activo, sin respetar el orden de inscripción, algo previsto en el estatuto de Boca.en la que no hubo acuerdo sobre la cuestión objetada.El club aceptó revisar el estado de unos 3.768 casos y sugirió que las elecciones se llevaran a cabo de acuerdo al calendario previsto, con esos socios sufragando por separado del resto. En caso que los resultados de los comicios arrojaran una diferencia mayor en favor del ganador, la cuestión discutida quedaría sin efecto.Caso contrario, de ser menor la distancia, la justicia determinaría caso por caso la situación de cada socio.por entender que su decisión fue "un verdadero sinsentido que vulnera todas las disposiciones legales vigentes".que inicialmente sería el sábado 2 y fue postergado por un pedido de la Delegación de Asociaciones Israelíes de Argentina (DAIA). En la comunidad judía, el sábado (shabbat) es un día de descanso que impide realizar determinadas actividades.En su presentación judicial, el oficialismo de Boca consideró vulnerado el derecho de defensa del club ya que se incorporaron tres declaraciones testimoniales que jamás le fueron trasladadas a la defensa de la institución para poder contestarlas., luego de objetar que Boca había incorporado nuevos socios activos a las 22.30.quienes no pudieron hacer su descargo en el juzgado y recordó en el escrito que la Comisión Directiva anterior, a cargo de Daniel Angelici, también pasó socios de adherentes a activos (unos 4.100) antes de las elecciones de 2019.Después de la apelación de Boca,. "Nos quieren intervenir el club. El señor (por Mauricio Macri) quiere intervenir nuestra institución, por eso no nos deja votar. Pero el club es de los hinchas", exclamó ídolo "xeneize" ante la multitud.Hasta el lunes, los comicios no tiene fecha de realización y la única alternativa para llevarlos a cabo este año es la del domingo 17 de diciembre.