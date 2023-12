Jalil: "El peronismo tiene una nueva generación de dirigentes" con Massa y Kicillof

Raúl jalil sostuvo que el PJ será una "opción" en las próximas elecciones / Foto: Archivo.

"Hay que hacer obviamente alguna autocrítica de algunas cosas que se han hecho bien, otras cosas que se han hecho mal, pero hay cosas que no dependieron de nosotros, la sequía, algunos conflictos internos que tuvimos que no dependían de nosotros" Raúl Jalil, gobernador de Catamarca

"Haber tenido un solo candidato nos ha permitido entrar en el balotaje, tener senadores, diputados"

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, afirmó este domingo que "el peronismo tiene una nueva generación" de dirigentes, entre los que incluyó al ministro de Economía y excandidato presidencial oficialista,, y a mandatarios provinciales, quienes, aseguró "vamos a ser una opción también para las próximas elecciones".Además, reivindicó la, con quien, dijo, "nos debemos llevar bien" para beneficio de la sociedad."Creo que Sergio es una persona preparada, Axel (Kicillof) también está muy preparado, creo que el peronismo tiene una nueva generación; Wado (de Pedro, ministro del Interior y senador electo), hay muchos gobernadores que somos de una nueva generación y que vamos a ser una opción también para las próximas elecciones. La vida y una carrera política no es una carrera de 100 metros, es una maratón", enfatizó Jalil.En una entrevista con NetTV, de Perfil, el gobernador catamarqueño dijo que en la reciente elección que ganó Milei "hicimos todo lo posible, no llegamos a convencer a la gente, pero se hizo una buena elección con un buen trabajo. Y yo creo que Sergio, Axel y todos nosotros tenemos futuro político"."Hay que hacer obviamente alguna autocrítica de algunas cosas que se han hecho bien, otras cosas que se han hecho mal, pero hay cosas que no dependieron de nosotros, la sequía, algunos conflictos internos que tuvimos que no dependían de nosotros", sostuvo.También aclaró quecomo candidato(Patricia)"Que Sergio lidere este proceso a nosotros. Yo creo que ha sido una buena decisión. Los gobernadores lo que pedíamos era tener una única fórmula", indicó.Agregó: "Haber tenido un solo candidato nos ha permitido entrar en el balotaje, tener senadores, diputados".Afirmó que ", y esperar tranquilos, conversar, hacer una autocrítica de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal, dónde hicimos bien las cosas, dónde las hicimos mal; y a partir de ahí, despacio, con mucha prudencia, pasando la mitad de este año, tener una reunión del congreso peronista y rediscutir algunas cosas"."Hay que pensar en el futuro. La Argentina tiene mucho futuro, tiene mucha minería, tenemos petróleo, gas", destacó Jalil.Señaló que todos los gobernadores "tenemos las mismas necesidades, que nos mejoren la ley de coparticipación" y alertó que deben ayudar a los intendentes "que no pueden pagar los sueldos, porque"."El presidente, o en este caso Javier, si me preguntara, le diría: acá hay que tratar de ayudar a los que no tienen porque viene Navidad, Año Nuevo, son momentos muy complejos; la inflación es el impuesto a la pobreza y nosotros no la hemos podido dominar en un contexto muy complejo, pero la Argentina está llena de oportunidades", aseveró.Sobre qué aconsejaría a Milei, dijoindependientemente del interlocutor. "Yo hablo con los intendentes y las intendentas, él tiene que hablar con los gobernadores y las gobernadoras. Esa es mi opinión personal. Nosotros debemos llevarnos bien. Primero entre los gobernadores nuestros y también nos debemos llevar bien con Milei, si él quiere, obviamente que las relaciones son de dos personas, no son de una persona. Inclusive yo me llevo bien con los intendentes radicales, los ayudo a todos", abundó.