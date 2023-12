CABA: las distintas posturas de la oposición antes de la asunción de Jorge Macri

El jefe de Gobierno electo, Jorge Macri, y su compañera de fórmula, Clara Muzzio. (@jorgemacri)

Juntos pero no tanto

Para garantizar la convivencia en el distrito, Jorge Macri no descarta ofrecerle al radicalismo organismos claves como el Banco Ciudad o la gestión de Sbase.

Panorama desde la oposición

Un clima adverso

Las diferencias en los distintos sectores opositores de la ciudad de Buenos Aires comenzaron a tomar forma en los últimos días, en la antesala de la asunción delel 7 de diciembre.El entendimiento político alcanzado a nivel nacional entre el presidente electo, Javier Milei, y el exmandatario Mauricio Macri no va a tener, en principio, una correlación a nivel local entre la administración porteña de Jorge Macri y el bloque de legisladores de La Libertad Avanza (LLA).y tampoco mantienen instancias de negociación con el PRO, según reconocen fuentes partidarias.Las diferencias quedaron expuestas el pasado jueves, cuando el bloque de LLA votó en contra de la Ley de Ministerios en la Legislatura porteña, en rechazo a que el nuevo esquema sume nuevas administraciones.Para los legisladores de LLA es clave que el jefe de Gobierno entrante se comprometa a bajar impuestos y reducir el gasto público, un reclamo que también sostuvieron contra la administración de Horacio Rodríguez Larreta.La ley que oficializó cambios en la estructura del Gabinete porteño consiguió igualmente ser aprobadaMientras tanto, la crisis interna a nivel nacional dentro de Juntos por el Cambio (JxC) también se expresa en la Ciudad, donde todavía es incierto cómo va a operar la coalición en los bloques parlamentarios, o incluso si seguirá habiendo alianza.Allí el radicalismo no fue incluido para integrar el Gobierno de Jorge Macri"Hasta ahora no hay nada confirmado. Sólo que, efectivamente, el radicalismo no va a participar del gabinete, pero es una decisión de Jorge Macri que ganó las PASO y construye su gobierno. En cuanto de la integración del resto de los organismos e instituciones de la Ciudad todavía no hay conversaciones", afirmóGouman añadió que en la Legislatura va a prevalecer "un espíritu de búsqueda de dialogo" para encontrar una agenda en común ya que "construir mayorías va a ser extremadamente complejo".z. Es una persona de mucha capacidad y vocación de dialogo", valoró el radical sobre el dirigente cercano a Diego Santilli., algo que ocurrió con el actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, tras las PASO de 2015."Estaremos acompañando las políticas de Jorge Macri que creamos que son buenas para las ciudadanía y nos opondremos a las que no nos parezcan", añadió Agustín Rombolá, presidente de la Juventud Radical (JR) porteña.El dirigente diferenció este escenario con el que huboentre el PRO y la UCR; sin embargo asegura que "por ahora JxC se sostiene" y que prueba de ello son las reuniones entre sus gobernadores y que dirigentes como Lousteau, Larreta, Rogelio Frigerio e incluso Jorge Macri ya hablaron "de la importancia de la continuidad" de la alianza. "Por ahora es sostener en la coalición y voy a trabajar en consecuencia", subrayó Rombolá.Por otro lado,a la espera de las primeras medidas del Gobierno entrante.. Vamos a ser una oposición inteligente. Acompañaremos aquellas leyes que generen transformaciones que la gente necesite y rechazaremos las que tengamos diferencias de miradas. No nos oponemos por oponernos ni tampoco apoyamos si no es en beneficio de los ciudadanos", explicó a TélamNeira recordó que, especialmente en cuanto a desarrollo urbano y los límites a la especulación inmobiliaria.De todos modos, la legisladora subrayó que hay cosas que deberían estar "fuera de discusión" en la Ciudad para mantener un "piso de convivencia democrática"., discutiremos cuáles son las prioridades pero todos sabemos que Estado tiene que existir. Hablamos de las fallas en la educación y en la salud pública, podemos discutir todo lo que falta pero no hacia atrás", profundizó.En tanto,y le tocará "enfrentar las políticas macristas en las calles", según explicó"El gobierno de Jorge Macri va continuar con la utilización de la caja de la Ciudad al servicio de amigos empresarios y de grandes negociados a costa de las mayorías populares", aseguró."El macrismo, lejos de querer resolver los problemas sociales de CABA, va a querer reprimir a aquellos que quieran enfrentarse", subrayó.Por lo pronto,social en la 9 de Julio.El hecho fue compartido en redes sociales por Jorge Macri, quien anticipo que "no va más poner el reclamo de algunos por sobre los derechos de los demás que necesitan trabajar y transitar libremente por nuestra Ciudad".Ante lo que promete sertanto a nivel nacional como local, los movimientos sociales y el movimiento sindical se mantiene alerta."Estamos viendo con mucha incertidumbre y angustia las decisiones que pueden generar pérdidas de trabajo, derecho y vulnerabilidad social. Se va a generar un ejército de desocupados en el país. Van a trabajar para reprimir la protesta social y en CABA van a utilizar la lógica de (Javier) Milei para realizar un ajuste fuerte. Es lamentable", sostuvoAunque solo quedan días para que Larreta le pase la posta a Jorge Macri,en el distrito que gobierna hace 16 años, y el escenario político de la Ciudad se reconfigura.