Obispo de San Luis: "Miren siempre al más pequeño, al más necesitado"

El obispo de San Luis, Gabriel Barba, pidió que los gobernantes pongan el foco de sus acciones en los más necesitados.

sostuvo que "lamentablemente estamos en un tiempo de crisis" y en ese marco reclamó a los gobernantes que "miren siempre al más pequeño, al más necesitado y busquen la prosperidad y la paz".El prelado hizo estas afirmacionesen la parroquia Nuestra Señora de la Merced, con la presencia del intendente Maximiliano Frontera, funcionarios municipales, vecinos y fieles.Barba invitó a pedirle a la Virgen de la Merced"A mí me cuesta decir esta frase porque parece un cliché que lo repetimos desde hace décadas: 'estamos en un tiempo de crisis'. Y lo seguimos repitiendo, pero es así,alertó el obispo según informó la agencia AICA.El obispo añadió, dirigiéndose al jefe comunal villamercedino, que "en nueve días, Maxi, renovarás tu mandato como Intendente, Claudio (Poggi) será el nuevo gobernador. También agradecemos que el pueblo argentino, el pueblo de San Luis, haya podido expresarse y decir qué queremos de un gobernante; a quién queremos como gobernantes y también esto lo ponemos en las manos de Dios"., que no va ser fácil, sea para la prosperidad; sea para la paz; sea para la construcción, para el respeto de la vida; sea para la esperanza. No se puede vivir sin esperanza y no podemos lograr nada sino lo intentamos", añadió Barba.Pero a la vez pidió a los futuros gobernantes que; que mirando siempre al más pequeño, mirando al más necesitado, mirando a todos busquen siempre la prosperidad y la paz".