¡Muchachos! Alexis y Enzo debutaron como goleadores en Liverpool y Chelsea

Los chicos de Qatar 2022 siguen deslumbrando.

El "Colo" goleador

Alexis Mac Allister hizo su primer gol en Liverpool.

El resto de la jornada

Enzo Fernández debutó por duplicado en el gol para Chelsea.

Resultados de la decimocuarta fecha

Posiciones

Beltrán anota su primer tanto en la Serie A en la goleada de Fiorentina a Salernitana

Los argentinos campeones del mundovivieron este domingo una jornada especial en el fútbol inglés: el primero tuvo su bautismo goleador con la camiseta dely el segundo vivió su estreno anotador en la Premier League, con un doblete en, por la decimocuarta fecha.Tras su arribo esta temporada a Anfield Road,en la emocionante victoria de local ante Fulham (4-3) con una remontada en los minutos finales.El "Colo" recogió una pelota perdida por la defensa rival, se perfiló para el remate y conectó la pelota con todo su empeine del pie derecho, desde afuera del área, para colocarla en el ángulo superior izquierdo del alemán Benard Leno.Ese tanto, a los 38 minutos de juego, restableció la ventaja parcial de Liverpool, que había inaugurado el marcador a los 20 con un tanto involuntario de Leno. Fulham llegó dos veces a la igualdad antes del descanso gracias al galés Harry Wilson y al neerlandés Kenny Tete.En el segundo tiempo, la visita se puso arriba en el marcador con gol del jamaiquino Bobby Reid (35m.), pero los "Diablos Rojos" reaccionaron de forma espectacular en el cierre y se llevaron el triunfo con tantos del japonés Wataru Endo y Trent Alexander-Arnold a los 42 y 44 minutos.Alexis, de 24 años, celebró su primer gol en Liverpool en el decimoséptimo partido desde su llegada procedente de Brighton. Sumó hoy su 13ra. presencia por Premier en la temporada, siempre como integrante de la formación titular. El único partido que se perdió fue por acumulación de tarjetas amarillas.Enzo Fernández (22) nunca había marcado desde su desembarco en la liga inglesa tras el Mundial de Qatar yen la victoria sobre Brighton 3 a 1, de local en Stamford Bridge.El ex River Plate abrió el marcador a los 17 minutos, de cabeza, en posición de centrodelantero, en la segunda jugada de un tiro de esquina, al tiempo que cerró la cuenta del partido, de penal, a los 20m. de la segunda parte.Los "Blues", dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino, ampliaron su ventaja a los 21m. a través de Levi Colwill, antes de quedar con un jugador menos por la roja a Conor Gallagher (44m.PT), una expulsión que se produjo un minuto después del descuento del argentino Facundo Bounanotte.El otro tanto de las "Gaviotas" lo anotó en ingresado brasileño Joao Pedro ya en tiempo de descuento.. Fue ante el Wimbledon, de la League Two, por la Carabao Cup, en agosto de este año.En otro de los partidos destacados del domingo, con gran actuación de Emiliano "Dibu" Martínez,en su visita al Bournemouth de su compatriota Marcos Senesi, quien al igual que el arquero, jugó la totalidad del juego. El marplatense sumó su décimo encuentro consecutivo con Aston Villa sin mantener su valla invicta, algo que no ocurre desde el 5 de octubre frente al HSK Zrinjski Mostar de Bosnia (1-0) por la Conference League.Más tarde,como titular, empató 3 a 3 como local frente a Tottenham Hotspur, donde marcó un gol el argentino Giovani Lo Celso y su compatriota Alejo Véliz estuvo en el banco de suplentes.Sábado: Arsenal 2 - Wolverhampton 1; Brentford 3 - Luton Town 1; Burnley 5 - Sheffield United 0; Nottingham Forest 0 - Everton 1 y Newcastle United 1 - Manchester United 0.: Bournemouth 2 (Semenyo y Solanke) - Aston Villa 2 (Balley y Watkins); Chelsea 3 (Enzo Fernández 2 y Colwill) - Brighton and Hove 2 (Buonanotte y Joao Pedro); Liverpool 4 (Leno, en contra de su arco, Mac Allister, Endo y Alexander-Arnold) - Fulham 3 (Wilson, Tete y Reid) y West Ham United 1 (Kudus) - Crystal Palace 1 (Edouard); y Manchester City (Heung-Min, en contra de su arco, Foden y Grealish) - Tottenham Hotspur (Heung-Min, Lo Celso y Kulusevski).Arsenal 33 puntos; Liverpool 31; Manchester City 30; Aston Villa 29; Tottenham Hotspur 27; Newcastle United 26; Manchester United 24; Brighton and Hove 22; West Ham United 21; Chelsea y Brentford 19; Crystal Palace 16; Wolverhampton y Fulham 15; Nottingham Forest y Bournemouth 13; Luton Town 9; Everton (x) y Burnley 7; Sheffield United 5.(x) Se le descontaron 10 puntos por incumplir con el fair play financiero.El delantero argentino Lucas Beltrán marcó este domingo su primer tanto en la Serie A de Italia, tras abrir el marcador en la goleada de Fiorentina sobre Salernitana por 3-0, correspondiente a la 14ta. fecha del "calcio".El cordobés surgido de las divisiones menores de River Plate abrió la cuenta de penal a los 6 minutos y festejó su tercera conquista con la camiseta "viola", luego de las dos registradas ante el Cukaricki de Serbia en la Conference League.La victoria de Fiorentina se completó con los tantos de Riccardo Sottil y Giacomo Bonaventura, a los 17 y 56 minutos.Beltrán, de 22 años, fue el único argentino titular en el equipo de Florencia. Lucas Martínez Quarta ingresó en el segundo tiempo, mientras que Gino Infantino y Nicolás González permanecieron en el banco de suplentes, al igual que Agustín Martegani en el conjunto perdedor.Fiorentina, con 23 puntos, se acomodó en el quinto lugar de las posiciones, a sólo uno de la zona de clasificación para la Liga de Campeones. Salernitana sigue en la última colocación con 8 unidades.= Resumen de la 14ta. fecha =. Viernes: Monza 1-Juventus 2.. Sábado: Genoa 1-Empoli 1; Lazio 1-Cagliari 0 y Milan 3-Frosinone 1.. Domingo: Lecce 1 (Piccoli)-Bologna 1 (Lykogiannis); Fiorentina 3 (Beltrán, Sottil y Bonaventura)-Salernitana 0; Udinese (Nehuén Pérez, Martín Payero y Roberto Pereyra) 3 (Kabalese y Lucca 2)-Hellas Verona (Bruno Amione) 3 (Djuric, Ngonge y Henry); Sassuolo 1 (Matheus Henrique)-Roma (Leandro Paredes) 2( Paulo Dybala y Rasmus Kristensen) y Napoli (Giovanni Simeone en el banco) 0-Inter (Lautaro Martìnez) 3 (Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella y Marcus Thuram).. Lunes: Torino-Atalanta (16:45, ESPN y Star+).* Posiciones: Inter 35; Juventus 33 puntos; Milan 29; Roma y Napoli 24; Fiorentina 23, Bologna 22; Atalanta y Lazio 20; Monza y Fronsinone 18; Torino y Lecce 16, Sassuolo y Genoa 15; Udinese 12, Empoli 11; Cagliari y Hellas Verona 10; Salernitana 8.