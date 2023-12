Ecointensa: Día Internacional Contra el Cambio Climático

El 24 de octubre se celebra mundialmente el Día Internacional contra el Cambio Climático, instituido por las Naciones Unidas, con el objeto de fomentar la toma de consciencia respecto de la necesidad de mitigar el cambio climático.



Según la ONU, el cambio climático puede generar pérdidas y daños de valor incalculable, sobre todo, en comunidades y países en vías de desarrollo.



¿A qué nos referimos con pérdidas y daños? Según Adelle Thomas, científica y autora del informe de 2022 del IPCC sobre Impactos, adaptación y vulnerabilidad, “las pérdidas y los daños, pueden definirse como las consecuencias negativas del cambio climático que suceden a pesar, o a falta de, las políticas de atenuación y adaptación.



Las pérdidas y los daños se pueden categorizar como económicos o no económicos. Los primeros, son los resultados negativos a los que se puede asignar un valor monetario. Por ejemplo, en Argentina, podríamos hablar de la pérdida de ingresos procedentes de los cultivos que han acabado destruidos a causa de la sequía.



Por otro lado, las pérdidas y los daños no económicos son los resultados negativos a los que no se les puede asignar un valor monetario. Por ejemplo, el trauma por perderlo todo en un incendio forestal.



La evidencia científica es clara en cuanto a que ya se han experimentado pérdidas y daños, que aumentarán con el calentamiento global, que son inevitables y que se distribuyen de forma desigual, con efectos desproporcionados sobre los países en vías de desarrollo y los grupos vulnerables.



El cambio climático y las pérdidas y los daños son una realidad, por eso se necesita compromiso por parte de nuestros gobernantes para que se lleven a cabo acuerdos financieros, gubernamentales e institucionales en todos los niveles para abordar esta problemática.