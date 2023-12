Los Pumas 7s cayeron ajustadamente ante Sudáfrica en la final del Seven de Dubai

Marcos Moneta, la gran figura del seleccionado argentino. (X@pumas7)

Los doce países que participan del circuito masculino son Argentina, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Sudáfrica, Estados Unidos, Irlanda, Fiji, Samoa, Australia, Francia, España y Canadá

𝘍𝘪𝘯𝘢𝘭 𝘦𝘯 𝘋𝘶𝘣𝘢𝘪. Tras caer en la definición ante Sudáfrica, Los Pumas 7´s se quedaron con la medalla de plata en @Dubai7s 🥈 👏🏼



🏉 Matías Osadczuk

🎯 Santiago Mare



¡𝗢𝗿𝗴𝘂𝗹𝗹𝗼𝘀𝗼𝘀 𝘀𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗮𝘇𝗼! ❤️#SeVenComoNunca pic.twitter.com/JcBJ0PBtsw — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) December 3, 2023

se quedaron con el subcampeonato del, primera etapa del circuito profesional de la especialidad, tras perder este domingo 12-7 en la final de la Copa de Oro ante, campeón por quinto año consecutivo en esa sede de Medio Oriente.Los "Blitzboks" inclinaron el partido a su favor en la primera parte con tries de Impi Visser (3m.) y Shilton Van Wyk (5m.), el último convertido por Justin Geduld. En el segundo período, tras la salida de Ryan Oosthuizen por tarjeta amarilla, el equipo argentino descontó con un try de Matías Osadczuk (9m.), convertido por Santiago Mare.El DT de Los Pumas 7s, Santiago Gómez Cora, dispuso la siguiente formación titular: Luciano González, Germán Schulz, Marcos Moneta, Joaquín Pellandini, Osadczuk, Santiago Álvarez y Mare. En el banco de suplentes estuvieron Matteo Graziano, Tobías Wade, Gastón Revol, Tomás Elizalde y Agustín Fraga.El seleccionado argentino, campeón panamericano en Santiago 2023, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y subcampeón del circuito Seven, llegó a la instancia decisiva del torneo en Dubai luego de vencer este domingo a Samoa (21-14) y Nueva Zelanda (21-19) en instancia de cuartos de final y semifinales.El sábado había asegurado su clasificación a la fase eliminatoria luego de adjudicarse de forma invicta el Grupo B con victorias sobre España, Australia e Irlanda.En la rama femenina, la Copa de Oro quedó en poder de Australia, que venció a Nueva Zelanda por 26-19 en la final.La Seven Series de rugby tiene este año un nuevo formato de siete estaciones y una etapa final del 31 de mayo al 2 de junio en Madrid, donde se definirá el campeón de la temporada.