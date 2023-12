Jorge Macri asume en la Ciudad con la presión de tejer acuerdos con la oposición

Foto: Florencia Downes

Tras confirmar la integración de su Gabinete, Jorge Macri asumirá la Jefatura de Gobierno porteño con una impronta que combinará la continuidad de la gestión PRO que lleva 16 años con la necesidad de forjar una identidad propia en la Ciudad, donde también deberá alcanzar acuerdos parlamentarios con los aliados de Juntos por el Cambio (JxC) y las fuerzas opositoras para sostener la gobernabilidad.La fórmula encabezada por, aunque la administración comenzará oficialmente el domingo 10 de diciembre.Jorge Macri llega al Ejecutivo tras ocupar el Ministerio de Gobierno porteño durante dos años y luego de haber ejercido el cargo de intendente del partido bonaerense de Vicente López desde 2011; mientras que Muzzio estuvo al frente de la cartera de Espacio Público e Higiene Urbana entre 2015 y 2023 como parte del gabinete de Rodríguez Larreta.Para su gabinete, el próximo alcalde optó por una conformación con dirigentes de origen PRO, entre los cuales estarán algunos de los que ya trabajaron en el Gobierno porteño en los últimos años como, que continuará en el Ministerio de Salud.También permanecerá en la estructura de Gobierno, que manejará el Ministerio de Seguridad, una cartera clave para el 2024 que compartirá con, exlegislador e intendente interino de Lanús; y se espera la llegada dea la Secretaría de la Tercera Edad luego de finalizar su mandato como diputada nacional del PRO.El equipo porteño contará con funcionarios que acompañaron a Jorge Macri en su gestión bonaerense en Vicente López como, que estará al frente de la Secretaría de Gobierno;en el Ministerio de Espacio Público yen el de Justicia, cartera que se ocupará del traspaso de las competencias judiciales de la órbita nacional a la Ciudad.También el Gabinete porteño tendrá referentes alineados con el expresidente Mauricio Macri, entre los que se destaca, que estará en la secretaría de Relaciones Internacionales, un área que ya condujo desde 2007 a 2015; y, que fue quien diseñó las obras hidráulicas en la Ciudad que evitaron grandes inundaciones y que inaugurará el Ministerio de Infraestructura.En la integración de la primera línea de funcionarios, en tanto, Jorge Macri sumó en el Ministerio de Desarrollo Económico a, quien no tiene un pasado político en el PRO sino que arrancó pocos años atrás de la mano de; mientras que retaceó al máximo los lugares de mando a la UCR tras su distanciamiento con el senador Martín Lousteau.Si bien existieron reuniones en la última semana para acercar posiciones, el organigrama oficial no muestra la presencia de radicales en la gestión, aunque trascendió que podría persistir en su puesto al frente del directorio del Banco Ciudad, primo de Lousteau; y el exministro y legisladorpodría quedarse al mando de la Procuración General de la Ciudad.La distribución de cargos, en tanto, también se trasladó a la Legislatura porteña, donde finalmente fue designado al frente de la vicepresidencia primera el diputado, referenciado en el diputado nacional Diego Santilli, tras semanas de disputa entre los distintos sectores de JxC alcanzados por la situación de la alianza a nivel nacional con los acercamientos a La Libertad Avanza (LLA), lo que puso en duda la continuidad del interbloque.Es que el oficialismo porteño reunirá desde el 10 de diciembre unas 30 bancas de las 60 que completan el recinto parlamentario, lo que marca que no contará con los números necesarios para dar el quórum que garantice el inicio de las sesiones, así como tampoco con los votos para sancionar leyes propias sin la necesidad de buscar apoyos por fuera.El arco opositor, en tanto, tendrá como principal bloque al de Unión por la Patria (UxP), con 18 escaños; seguidos por LLA con nueve sillas y el Frente de Izquierda-Unidad con tres.Los nuevos legisladores y legisladoras prestarán juramento el 6 de diciembre y está previsto que sean convocados a una sesión ordinaria en la semana siguiente para iniciar el debate parlamentario de temas de interés para la nueva gestión porteña.